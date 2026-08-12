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महिला हेडमास्टर ने खुद को कमरे में बंद कर बुला ली पुलिस, BEO भी पहुंचीं; मचा हंगामा

By Ajay Singh
संवाददाता, घाटमपुर (कानपुर)
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कानपुर के एक सरकारी स्कूल की एक महिला हेडमास्टर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने खुद की जान को खतरा बताया और पुलिस बुला ली। बीईओ भी मौके पर पहुंचीं लेकिन हेडमास्टर ने दरवाजा तब तक नहीं खोला जब तक उनकी बहन नहीं आ गईं। हेडमास्टर ने स्कूल में कार्यरत रसोइयों पर कई आरोप लगाए।

female headmaster
महिला हेडमास्टर

उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक सरकारी स्कूल की महिला हेडमास्टर ने खुद को स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया। महिला हेडमास्टर स्कूल में कार्यरत रसोइयों से अपनी जान का खतरा बताने लगीं और उन्होंने पुलिस को स्कूल में बुला लिया। सूचना पर पुलिस तो पहुंची ही खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) पूनम वर्मा भी पहुंचीं। बीईओ ने भी महिला हेडमास्टर को समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वह किसी भी तरह दरवाजा खोलने को राजी नहीं हो रही थीं। अंत में हेडमास्टर ने दरवाजा तब खोला जब उनकी बहन मौके पर पहुंच गईं। बहन ने समझा-बुझाकर कर दरवाजा खुलवाया और तब जाकर महिला हेडमास्टर कमरे से बाहर आईं। इस दौरान स्कूल में बच्चे और आसपास मौजूद गांववाले हैरानी से यह सब देखते रहे।

घटना कानपुर के घाटमपुर के साढ़ क्षेत्र की है। यहां महोलिया कंपोजिट विद्यालय में मंगलवार को अचानक महिला हेडमास्टर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। महिला हेडमास्टर ने स्कूल की रसोइयों पर हथियार लेकर स्कूल में आने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी जान को रसोइयों से खतरा है। रसोइयों पर आरोप लगाते हुए महिला हेडमास्टर ने पुलिस बुला ली। वह खुद को एक कमरे में बंद किए रहीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन हेडमास्टर कमरे से नहीं निकल रही थीं। इसी बीच सूचना पर खंड शिक्षाधिकारी (बीईओ) पूनम वर्मा भी स्कूल में पहुंच गईं लेकिन बीईओ के आने पर भी महिला हेडमास्टर ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला और बाहर नहीं आईं।

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इस बीच बीईओ ने महिला हेडमास्टर को समझाने की काफी कोशिश की। लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनीं। खुद को कमरे में बंद किए रहीं। महिला हेडमास्टर बाहर तब आईं जब उनकी बहन मौके पर पहुंच गईं। इस हंगामे के बीच स्कूल पर पहुंचे कई ग्रामीणों ने हेडमास्टर की शिकायत की। उन्होंने हेडमास्टर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि स्कूल में पिछले एक महीने से मिड-डे मील नहीं बना है। ग्रामीणों ने इस मामले की जांच कराने की बात कही।

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स्कूल में हैं दो शिक्षा मित्र और तीन सहायक अध्यापक

कंपोजिट विद्यालय में कानपुर निवासी सत्यवती हेडमास्टर हैं। स्कूल में दो शिक्षामित्र और तीन सहायक अध्यापक हैं। मंगलवार को सत्यवती विद्यालय पहुंची। कुछ देर बाद ही उन्होंने साढ़ पुलिस को फोन करके खुद की जान का खतरा बताया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मामले की जानकारी पर बीईओ पूनम वर्मा भी पहुंचीं। उन्होंने समझाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला।

हेडमास्टर ने अपनी बहन को फोन करके बुलाया और उनके आने के बाद ही दरवाजा खोला। पता चला कि हेडमास्टर सत्यवती का रसोइया निर्मला और अनीता से करीब एक महीने पहले झगड़ुा हो गया था। उनका कहना है कि जितनी देर वह विद्यालय में रुकती हैं उतनी ही देर रसोइया भी रुकें। विवाद के बाद सत्यवती मेडिकल लीव पर चली गईं थीं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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