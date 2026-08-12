महिला हेडमास्टर ने खुद को कमरे में बंद कर बुला ली पुलिस, BEO भी पहुंचीं; मचा हंगामा

कानपुर के एक सरकारी स्कूल की एक महिला हेडमास्टर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने खुद की जान को खतरा बताया और पुलिस बुला ली। बीईओ भी मौके पर पहुंचीं लेकिन हेडमास्टर ने दरवाजा तब तक नहीं खोला जब तक उनकी बहन नहीं आ गईं। हेडमास्टर ने स्कूल में कार्यरत रसोइयों पर कई आरोप लगाए।

उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक सरकारी स्कूल की महिला हेडमास्टर ने खुद को स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया। महिला हेडमास्टर स्कूल में कार्यरत रसोइयों से अपनी जान का खतरा बताने लगीं और उन्होंने पुलिस को स्कूल में बुला लिया। सूचना पर पुलिस तो पहुंची ही खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) पूनम वर्मा भी पहुंचीं। बीईओ ने भी महिला हेडमास्टर को समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वह किसी भी तरह दरवाजा खोलने को राजी नहीं हो रही थीं। अंत में हेडमास्टर ने दरवाजा तब खोला जब उनकी बहन मौके पर पहुंच गईं। बहन ने समझा-बुझाकर कर दरवाजा खुलवाया और तब जाकर महिला हेडमास्टर कमरे से बाहर आईं। इस दौरान स्कूल में बच्चे और आसपास मौजूद गांववाले हैरानी से यह सब देखते रहे।

घटना कानपुर के घाटमपुर के साढ़ क्षेत्र की है। यहां महोलिया कंपोजिट विद्यालय में मंगलवार को अचानक महिला हेडमास्टर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। महिला हेडमास्टर ने स्कूल की रसोइयों पर हथियार लेकर स्कूल में आने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी जान को रसोइयों से खतरा है। रसोइयों पर आरोप लगाते हुए महिला हेडमास्टर ने पुलिस बुला ली। वह खुद को एक कमरे में बंद किए रहीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन हेडमास्टर कमरे से नहीं निकल रही थीं। इसी बीच सूचना पर खंड शिक्षाधिकारी (बीईओ) पूनम वर्मा भी स्कूल में पहुंच गईं लेकिन बीईओ के आने पर भी महिला हेडमास्टर ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला और बाहर नहीं आईं।

इस बीच बीईओ ने महिला हेडमास्टर को समझाने की काफी कोशिश की। लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनीं। खुद को कमरे में बंद किए रहीं। महिला हेडमास्टर बाहर तब आईं जब उनकी बहन मौके पर पहुंच गईं। इस हंगामे के बीच स्कूल पर पहुंचे कई ग्रामीणों ने हेडमास्टर की शिकायत की। उन्होंने हेडमास्टर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि स्कूल में पिछले एक महीने से मिड-डे मील नहीं बना है। ग्रामीणों ने इस मामले की जांच कराने की बात कही।

स्कूल में हैं दो शिक्षा मित्र और तीन सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय में कानपुर निवासी सत्यवती हेडमास्टर हैं। स्कूल में दो शिक्षामित्र और तीन सहायक अध्यापक हैं। मंगलवार को सत्यवती विद्यालय पहुंची। कुछ देर बाद ही उन्होंने साढ़ पुलिस को फोन करके खुद की जान का खतरा बताया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मामले की जानकारी पर बीईओ पूनम वर्मा भी पहुंचीं। उन्होंने समझाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला।