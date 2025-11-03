ज्वैलर्स फर्म से महिला कर्मचारी ने चार साल में चुरा लिए तीन करोड़ के गहने, ऐसे खुला खेल

संक्षेप: दिवाली और धनतेरस पर सेल के लिए फर्म में ज्वैलरी मंगवाई गई थी। धनतेरस के एक दिन पहले स्टॉक मिलान कराया गया। उसमें ढाई किलो सोने, हीरे और अन्य धातु के करीब तीन करोड़ के जेवर कम मिले। सीसी फुटेज चेक करने पर पता चला कि महिला कर्मचारी और उसके पति ने कुछ कर्मियों की मदद से 15-16 अक्तूबर को भी चोरी की है।

यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित हरसहाय मल श्यामलाल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म में ढाई किलो सोने-हीरे और अन्य जेवर समेत करीब तीन करोड़ की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। चोरी की जानकारी फर्म के प्रबंधक को धनतेरस पर स्टाक मिलान और सीसी फुटेज से हुई। कहा जा रहा है कि यह चोरी चार साल में धीरे-धीरे की गई है। प्रबंधक धीरज कुमार ढल ने गोमतीनगर थाने में कर्मचारी दंपती समेत कुछ अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताबिक फर्म के प्रबंधक धीरज कुमार ढल विवेकखंड में रहते हैं। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि दिवाली और धनतेरस पर सेल के लिए ज्वैलरी मंगवाई गई थी। धनतेरस के एक दिन पूर्व स्टॉक मिलान कराया गया। उसमें ढाई किलो सोने, हीरे और अन्य धातु के करीब तीन करोड़ के जेवर कम मिले। सीसी फुटेज चेक किया गया। पता चला कि महिला कर्मचारी और उसके पति ने कुछ कर्मियों की मदद से 15-16 अक्तूबर को भी चोरी की है।

दंपती, कर्मचारी सारा माल लेकर चले गए। दोनों से पूछताछ की गई पहले तो टाल मटोल किया। साक्ष्य दिखाने पर चोरी की बात स्वीकार की। दोनों ने अगले दिन चोरी किए हुए जेवर वापस करने को कहा। इसके बाद आना बंद कर दिया। एक हफ्ते तक टाल मटोल करते रहे। दोनों से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो नहीं हो सका। थाने में तहरीर दी।

