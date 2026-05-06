जिम में महिला डॉक्टर को नशा देकर रेप, प्रशासन कर रहा बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी

जिम संचालक पर आरोप है कि उसने महिला डॉक्टर को प्री वर्कआउट ड्रिंक में नशा देकर दुष्कर्म किया। यही नहीं डॉक्टर का वीडियो बनाकर करीब 2 साल तक यौन शोषण भी किया और लाखों रुपयों की वसूली भी की। जिम संचालक ने वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए फिर से 50 लाख रुपये की मांग की।

UP News : उत्तर प्रदेश के बरेली में महिला डॉक्टर को नशा देकर दुष्कर्म करने की घटना पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कमिश्नर ने जिम की जांच के आदेश दिए हैं। अवैध तरीके से निर्माण पाए जाने की स्थिति में बुलडोजर चलाने का निर्देश दिया गया है। इस तरह की घटनाओं में यदि कोई अन्य जिम भी लिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर भी बुलडोजर कार्रवाई होगी।

सिविल लाइंस क्षेत्र के एक जिम संचालक पर आरोप है कि उसने महिला डॉक्टर को प्री वर्कआउट ड्रिंक में नशा देकर दुष्कर्म किया। उसका वीडियो बनाकर करीब दो साल तक यौन शोषण कर लाखों रुपये वसूल लिए। जिम संचालक ने वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए फिर से 50 लाख रुपये की मांग की। मंगलवार को डॉक्टर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जिम संचालक ट्रेनर और उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह घटना कुछ ही देर में सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गई। जिम जेहाद के नाम से यह खबर वायरल होनी लगी।

पुलिस की कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने भी कठोर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। कमिश्नर ने जिम के पंजीकरण, ट्रेड लाइसेंस, पुलिस एनओसी, फायर सेफ्टी एनओसी, जीएसटी पंजीकरण, एफएसएसएआई लाइसेंस के साथ ही ले आउट, नक्शा पास, बिल्डिंग की स्थिति आदि की जांच करने को कहा है। यदि इनमें अनियमितता मिलती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। नक्शा पास नहीं होने की स्थिति में बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी है। शेष जिमों के भी सत्यापन को लेकर प्रशासन मुहिम शुरू करने जा रहा है।

बिना महिला ट्रेनर के नहीं चलेंगे फिटनेस सेंटर दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आने के बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे ने बुधवार को डीएम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिले के सभी जिमों की जांच कराई जाए। जहां भी महिलाएं वर्कआउट को जा रही हैं, वहां महिला कोच का होना अनिवार्य है। जिम के बाहर मालिक व कोच का नाम लिखा होना चाहिए। जिम के अंदर किसी भी प्रकार की मेडिसिन की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अलग से अनुमति स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त की जाए। इसी प्रकार ब्यूटी पार्लर, लेडीज टेलर प्रतिष्ठानों पर भी महिला स्टाफ की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना सेंटर अपना संचालन नहीं करें। एक हफ्ते के अंदर थाना स्तर पर इनकी सूची बनाकर महिला आयोग को उपलब्ध कराई जाए। पुष्पा ने मढ़ीनाथ में महिला की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से भी भेंट की। उन्हें भरोसा दिलाया कि जांच में जो भी दोषी होगा, वह जेल जाएगा।

'जिम जेहाद' के खिलाफ हिंदू महासभा ने उठाई आवाज अखिल भारत हिंदू महासभा ने जिम जेहाद के खिलाफ बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ जिमों में सनातन धर्म की महिलाओं को लक्ष्य बनाकर आपराधिक घटनाएं की जा रही हैं, जिन्हें ‘जिम जेहाद’ के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में एक जिम संचालक द्वारा वर्कआउट ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है। इससे पूर्व मिनी बायपास स्थित एक जिम में दिल्ली से लाई गई हिंदू महिला के परिजनों के साथ जिम संचालक द्वारा मारपीट की गई। यह घटनाएं दर्शाती हैं कि कुछ जिम संचालक व ट्रेनर सुनियोजित तरीके से हिंदू महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। मीठी बातों में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना तथा बात न मानने पर नशीला पदार्थ देकर अपराध करना इनकी कार्यशैली बन गई है। एक महिला ने हिम्मत करके इनकी करतूत उजागर कर दी, परंतु कई महिलाएं व युवतियां लोक-लाज के भय से चुप हैं और आज भी उत्पीड़न सह रही हैं। संगठन ने जिमों का सत्यापन कर कार्रवाई की मांग की है।