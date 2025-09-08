female constables made a circle of saree at junction and helped in delivery both mother and child are healthy जंक्शन पर साड़ी का घेरा बना महिला कांस्टेबलों ने कराई डिलीवरी; जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
जंक्शन पर साड़ी का घेरा बना महिला कांस्टेबलों ने कराई डिलीवरी; जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

तेज प्रसव पीड़ा होने के कारण महिला को अस्पताल पहुंचाना संभव नहीं था। महिला का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में समय बिल्कुल नहीं था और तत्काल निर्णय लेना पड़ा। तब  ड्यूटी पर तैनात सभी महिला कांस्टेबल मौके पर आईं और प्रसव पीड़ित महिला की मदद में जुट गईं।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊMon, 8 Sep 2025 05:55 AM
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो पर ट्रेन के इंतजार में बैठी एक महिला को रविवार को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। यह देख वहां ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने अपने साथ की अन्य कांस्टेबलों की मदद से साड़ी का घेरा बनाकर उसका सुरक्षित प्रसव कराया। उसके बाद जच्चा-बच्चा को अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों स्वस्थ हैं।

जंक्शन के आरपीएफ थाना प्रभारी अमित राय ने बताया कि ऑन ड्यूटी आरपीएफ कांस्टेबल पूनम यादव ने सूचना दी कि प्लेटफॉर्म नंबर दो के पूर्वी छोर की तरफ ट्रेन के इंतजार में बैठी अंजलि पत्नी सचिन गुप्ता, निवासी शुक्लागंज मिश्रा कॉलोनी, थाना शुक्लागंज, उन्नाव को प्रसव पीड़ा हो रही है। तेज प्रसव पीड़ा होने के कारण उसे अस्पताल पहुंचाना संभव नहीं था। महिला का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में समय बिल्कुल नहीं था और तत्काल निर्णय लेना पड़ा। तब उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी महिला कांस्टेबलों को मौके पर बुलाया और प्रसव पीड़ित महिला की मदद में लगा दिया।

महिला कांस्टेबलों ने चादर और साड़ी से महिला के चारों ओर घेरा बनाया। इसके बाद सभी ने मिलकर उक्त महिला यात्री का प्रसव वहीं कराया। यह सब बेहद सावधानी से किया गया। महिला ने जंक्शन पर ही एक पुत्र को जन्म दिया। डिलीवरी होने के बाद महिला और उसके नवजात बच्चे को तत्काल एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया गया।

महिला कांस्टेबल पूनम यादव और वंदना चौधरी के साथ उक्त महिला को वीरांगना झलकारी बाई सरकारी हॉस्पिटल हजरतगंज पहुंचाया। वहां उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने तत्काल महिला और नवजात का चिकित्सकीय परीक्षण किया। दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। महिला का पति सचिन उसकी देख-रेख कर रहा है। उधर, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर अचानक सामने आई इस स्थिति में आरपीएफ और महिला कांस्टेबलों की भूमिका की हर कोई तारीफ कर रहा है।

