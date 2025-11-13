Hindustan Hindi News
कोतवाली में छेड़छाड़ की शिकार महिला सिपाही को ही न्याय नहीं, आयोग ने लिया संज्ञान; खलबली

कोतवाली में छेड़छाड़ की शिकार महिला सिपाही को ही न्याय नहीं, आयोग ने लिया संज्ञान; खलबली

संक्षेप: यूपी के बलरामपुर में कोतवाली में छेड़छाड़ की शिकार महिला सिपाही को ही न्याय नहीं है। वह न्याय के लिए भटक रही है। इस बीच शिकायत के बाद महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। इसके बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई।

Thu, 13 Nov 2025 06:29 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के बलरामपुर जिले में कोतवाली देहात के अंदर ही छेड़छाड़ का शिकार हुई महिला सिपाही आठ माह से न्याय के लिए विभागीय अधिकारियों की ड्योढ़ी नाप रही है। महिला सिपाही को न्याय नहीं मिला। विभाग की बदनामी का हवाला देकर जांच अधिकारी आरोपित दीवान व अन्य पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए तारीख दे रहे हैं। विभाग से निराश आरक्षी ने महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाई है। महिला आयोग अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लिया है। इसके बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई।

राज्य महिला आयोग में दिए गए प्रार्थनापत्र में पीड़िता ने कहा कि कोतवाली देहात में तैनाती के दौरान रंग लगाने की आड़ में दीवान व पुलिसकर्मियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बचने के लिए वह परिसर में खड़े ट्रैक्टर पर चढ़ गई। शोर मचाने के बावजूद किसी कर्मचारी ने उसका बचाव नहीं किया। छेड़छाड़ की शिकार आरक्षी ने तत्कालीन कोतवाली से लिखित शिकायत दर्ज कराई लेकिन मामले को दबा दिया। कुछ ही दिन बाद उसके साथ फिर छेड़छाड़ हुई। मामले से आहत आरक्षी ने सीओ सिटी, एएसपी के समक्ष लिखित शिकायत लेकर पेश हुई। इस मामले में सीओ सदर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। घटना को आठ माह होने को हैं। पीड़िता के पांच बार बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

मामले की रिपोर्ट तलब

राज्य महिला आयोग की सदस्य ने बताया कि उसको सिर्फ तारीख मिल रही है। एसपी के समक्ष पेश होने पर कार्रवाई के नाम पर तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था लेकिन मुख्य आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई। जब इसकी शिकायत दोबारा पीड़िता ने एसपी से की तो उन दोनों को भी दो माह बाद लाइन हाजिर किया गया है। यही नहीं शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि पिछले दिनों आरोपित पुलिस कर्मी उसके निजी आवास में रात एक बजे पहुंच गए। हंगामा करने लगे। जिसका वीडियो व ऑडियों भी उसने जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है लेकिन मुकदमा तक दर्ज नहीं किया जा रहा है। विभागीय सिस्टम से हताश होकर पीड़िता ने महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। मामले की रिपोर्ट तलब की जा रही है। आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

सीओ सिटी ज्योति श्री ने बताया कि महिला आरक्षी के मामले की गोपनीय जांच हो रही है। इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों के संज्ञान में भी है। गोपनीय जांच के संबंद्ध कोई अलग से जानकारी नहीं दी जा सकती है।

बलरामपुर एएसपी विशाल पांडेय ने बताया कि महिला आरक्षी से जुड़े मामले की जांच आंतरिक समिति कर रही है। मामले की पूरी जांच रिपोर्ट सीधे एसपी को उपलब्ध कराती है। इस मामले में नए अपडेट की जानकारी उनके पास नहीं है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
