व्हॉट्सएप पर स्टेटस डालकर महिला सिपाही ने की आत्महत्या, जाल में रस्सी से लटका मिला शव

अलीगढ़ जिले के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में शनिवार दोपहर को एक महिला सिपाही ने आत्महत्या कर ली। घटना से पहले उसने व्हॉट्सएप पर स्टेटस डाला। इसके बाद पुलिस मकान में पहुंची तो शव फंदे पर लटका मिला।

Sat, 29 Nov 2025 09:26 PMDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
अलीगढ़ जिले के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में शनिवार दोपहर को एक महिला सिपाही ने आत्महत्या कर ली। घटना से पहले उसने व्हॉट्सएप पर स्टेटस डाला। इसके बाद पुलिस मकान में पहुंची तो शव फंदे पर लटका मिला। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस जांच में जुटी है। मूलरूप से आगरा के थाना किरावली क्षेत्र के गांव बैमन निवासी 28 वर्षीय हेमलता चाहर साल 2016 में पुलिस विभाग में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुई थीं। फिलहाल वह रोरावर थाने में तैनात थीं। करीब पांच साल से बन्नादेवी क्षेत्र के होटल क्लासिक-इन के पीछे जवाहर नगर में रिटायर्ड दरोगा नरेंद्र सिंह के मकान में किराए पर रहती थीं।

पुलिस के अनुसार हेमलता ने शनिवार को एक दिन की छुट्टी ली थी। दोपहर करीब सवा बजे उसने व्हॉट्सएप पर स्टेटस डाला कि वह आत्मघाती कदम उठा रही है। इसमें किसी का दोष नहीं है। साथी पुलिसकर्मियों ने स्टेटस देखा को अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद सीओ द्वितीय कमलेश कुमार, थाना बन्नादेवी प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। मकान का कुंदा लगा हुआ था। दीवार फांदकर पुलिसकर्मी अंदर गए तो आंगन में हेमलता फंदे पर लटकी हुई थी। उसने रस्सी से जाल में फंदा लगाया था। आनन-फानन पुलिसकर्मियों ने उन्हें उतारा और जिला अस्पताल में ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फील्ड यूनिट ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। देर शाम हेमलता के परिजन यहां पहुंच गए। रात में ही पोस्टमार्टम की तैयारी थी।

कॉल डिटेल भी खंगाल रही पुलिस

हेमलता रिटायर्ड दरोगा के मकान में निचले तल पर रहती थीं। ऊपरी मंजिल पर पुलिस विभाग में ही इंस्पेक्टर कंचन किराए पर रहती हैं। फिलहाल वह भी घर पर नहीं है। पुलिस हेमलता के फोन की सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) भी खंगाल रही है।

सीओ द्वितीय कमलेश कुमार का कहना है कि रोरावर थाने में तैनात महिला सिपाही हेमलता ने अपने मकान में आत्महत्या की है। घटना से पहले व्हॉट्सएप पर एक स्टेटस भी डाला था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। परिजनों की ओर से अभी कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

