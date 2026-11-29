दिवाली पर जिस वक्त निगम के आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को त्योहार मनाने के लिए पैसे की अधिक आवश्यकता थी, उसी दरम्यान महिला क्लर्क ने कर्मचारियों के ओवरटाइम में कटौती कर दी। नगर आयुक्त ने क्लर्क को निलंबित करते हुए स्वास्थ्य विभाग से हटाकर जलकल विभाग से संबद्ध कर दिया है।

मुरादाबाद, अनुपम सिंह। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की बाबू रेनू गोयल का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दिवाली पर जिस वक्त निगम के आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को त्योहार मनाने के लिए पैसे की अधिक आवश्यकता थी, उसी दरम्यान बाबू ने कर्मचारियों के ओवरटाइम में कटौती कर दी। ऐसे कर्मचारियों की संख्या दो हजार के करीब होनी बताई जा रही है। मनमानी यहीं पर नहीं रुकी। कान्हा गौशाला में तैनात एक कर्मचारी की छह दिन की हाजिरी पर पूरे महीने का वेतन जारी कर दिया गया। मामले में शुक्रवार की रात नगर आयुक्त हिमांशु कौशिक ने बाबू को निलंबित करते हुए स्वास्थ्य विभाग से हटाकर जलकल विभाग से संबद्ध कर दिया है। मामले में विभागीय जांच बिठा दी गई है। स्मार्ट सिटी के एडिशनल सीओ अखिलेश पूरे मामले की जांच कर एक महीने में रिपोर्ट नगर आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे। जांच पूरी नहीं होने तक बिना पूर्वानुमति के बाद महिला बाबू मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगी। कार्रवाई से निगम में हड़कंप है। कार्रवाई के विरोध में शनिवार को अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह से मिलने पहुंचे कर्मचारियों, महिला ने हंगामा भी किया।

दिवाली पर हड़ताल करने का किया था ऐलान दिवाली पर ओवरटाइम करने वाले निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों की ओवरटाइम में कटौती का मामला संज्ञान में आने के बाद नगर आयुक्त हिमांशु कौशिक ने जांच के आदेश दिए थे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र सिंह ने 20 नवंबर को जांच सौंपी और इस पर अपर नगर आयुक्त व वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रभारी ने संस्तुति की। नगर स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार, बाबू ने 400-500 कर्मचारियों की ओवरटाइम में कटौती की है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है।

छह दिन की हाजिरी और मस्टर रोल पर पूरे महीने उपस्थिति जांच में यह भी सामने आया कि, सितंबर में कान्हा गौशाला में तैनात कर्मचारी शेखर की हाजिरी माह में 6 दिन की प्रमाणित की गई थी, मगर महिला बाबू ने मनमानी करते हुए पूरे माह की उपस्थिति मस्टर रोल में दर्ज कर वेतन जारी कर दिया था।

इन बिंदुओं पर कटघरे में बाबू -जांच में पाया गया कि, महिला बाबू स्वास्थ्य विभाग से संबंधित दैनिक डाक भी समय से नगर स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करतीं।

-स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आईजीआरएस के मामलों में क्षेत्रीय सफाई निरीक्षकों को समय से नहीं भेजतीं और न ही आख्या समय से लेती हैं। लापरवाही बरतती है।