Hindi NewsUP Newsfemale candidates arrived teacher recruitment exam with mobile tucked into her undergarments sought answers via whatsapp
अंडरगारमेंट में मोबाइल रखकर शिक्षक भर्ती परीक्षा देने पहुंची महिला अभ्यर्थी, व्हाट्सएप से पूछे जवाब

Dec 08, 2025 06:38 am ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में रविवार सुबह महिला अभ्यर्थी अंडरगारमेन्ट में मोबाइल रखकर पेपर देने पहुंची। मोबाइल से वह प्रश्नपत्र की फोटो खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को भेज रही थी। जहां से जवाब आने के बाद महिला पेपर को हल कर रही थी। कक्ष निरीक्षक को संदेह हुआ तो उन्होंने दस्ते को सूचित किया। दस्ते ने महिला अभ्यर्थी की तलाशी ली तो उन्हें अंडरगारमेन्ट में मोबाइल मिला। महिला से पूछताछ कर उसे चकेरी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस पूछताछ के बाद अभ्यर्थी के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है।

मूलरूप से जालौन के नदीगांव निवासी रितु श्रीवास्तव सहायक अध्यापक का पेपर देने के लिए रविवार को सुबह की पाली में खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज में आई थीं। जहां पर वह अंडरगारमेन्ट में एन्ड्राइड मोबाइल रखकर आई थीं। चेकिंग के बाद उन्हें परीक्षा कक्ष में बैठने को मिला। फिर परीक्षा शुरू होने पर रितु चोरी छिपे अंडरगारमेन्ट से मोबाइल निकालकर प्रश्नपत्र की फोटो खींचती थीं। फिर व्हाट्सऐप पर भेजती थी। कुछ देर बाद प्रश्नों के उत्तर भेजे जा रहे थे। जिस पर वे दो से तीन बार बाथरूम जाने के बहाने मोबाइल निकाल उत्तरों को लिख लेती थीं और फिर उत्तर पुस्तिका पर लिख देती थीं। बार-बार बाथरूम जाने पर कक्ष निरीक्षक को संदेह हुआ तो उन्होंने दस्ते को सूचित किया। दस्ते ने जांच कर तालाशी ली तो महिला के अंडरगारमेन्ट में मोबाइल रखा मिला। उसे चकेरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने अभ्यर्थी से पूछताछ की और मुकदमा दर्ज कर रही है।

क्या बोली पुलिस

कार्यवाहक थाना प्रभारी रिजवान खान ने बताया महिला अभ्यर्थी ने बताया वह अंडरगारमेन्ट में नकल के लिए मोबाइल रख लाई थी और व्हाट्सऐप पर सवाल भेज रही थी। वहीं महिला ने बताया वह व्हाट्सऐप रिश्तेदार को भेज रही थी। जो सवालों के जवाब बता रहा था। कार्यवाहक थाना प्रभारी ने बताया व्हाट्सऐप नंबर की भी जांच कर जवाब बताने वाले की तलाश की जा रही है। साथ ही महिला पर केन्द्र व्यवस्थापक जसवीर कौर की तहरीर पर मामला दर्ज किया जा रहा है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
