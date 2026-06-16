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यूपी : फरार चल रही इनामी BSA शालिनी श्रीवास्तव गिरफ्तार, शिक्षक सुसाइड केस में पुलिस को थी तलाश

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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शिक्षक सुसाइड केस में फरार चल रही देवरिया की सस्पेंडेड बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस में बीएसए ऑफिस का बाबू संजीव सिंह अब भी फरार है। पुलिस पिछले फरवरी महीने से ही यूपी की इस महिला बीएसए की तलाश में कई जिलों की खाक छान रही थी।

यूपी : फरार चल रही इनामी BSA शालिनी श्रीवास्तव गिरफ्तार, शिक्षक सुसाइड केस में पुलिस को थी तलाश

UP News : उत्तर प्रदेश के देवरिया के शिक्षक सुसाइड केस में सस्पेंड और आरोपी बनाए जाने के बाद फरार चल रहीं 25 हजार रुपए की इनामी बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोरखपुर की गुलरिहा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इस साल 22 फरवरी को मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही वह लगातार पुलिस को चकमा दे रही थीं। उनके खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट भी जारी कर रखा था। शिक्षक सुसाइड केस में आरोपी बीएसए ऑफिस का बाबू संजीव सिंह अब भी फरार बताया जा रहा है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फरार बीएसए शालिनी श्रीवास्तव का सुराग लगाने में जुटी टीम को उनकी लोकेशन नई दिल्ली में मिली थी। इस इनपुट के आधार पर टीम लगातार उनका पता लगाने में जुटी थी। फरार बीएसए को कहां से गिरफ्तार किया गया है यह भी स्पष्ट नहीं है लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि जरूर की है। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी।

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मामला क्या है बीएसए के खिलाफ?

कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के हरैया बुजुर्ग के रहने वाले कृष्ण मोहन सिंह गौरीबाजार विकास खंड स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, मदरसन में सहायक अध्यापक थे। वह गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में अपने भाई के यहां रहते थे। 20 फरवरी की रात उन्होंने फंदा लगा कर जान दे दी थी। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह समेत अन्य लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुसाइट नोट और वीडियो भी जारी किया था। जांच में दोषी मिली बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह को निलंबित कर दिया गया था। वहीं बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले पूर्व प्रधानाचार्य को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने घोषित किया था इनाम

शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह खुदकुशी कांड में फरार देवरिया की निलम्बित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पर पुलिस ने पहले दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। बाद में इसे बढ़ाकर 25-25 हजार रुपए कर दिया गया। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें बलिया, प्रयागराज, लखनऊ और देवरिया में दबिश डाल रही थीं।

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कौन थे कृष्ण मोहन सिंह

कृष्ण मोहन सिंह की नियुक्ति एक जुलाई 2016 को देवरिया जनपद के गौरीबाजार विकास खंड स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, मदरसन में सहायक अध्यापक पद पर हुई थी। उनकी नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया की संस्तुति पर की गई थी। वर्ष 2021 में सेवाओं पर लगाए गए आरोपों के आधार पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। इसी प्रकरण में दो अन्य सहायक अध्यापकों ओंकार सिंह और अपर्णा तिवारी की नियुक्ति भी समाप्त कर दी गई थी। इसके खिलाफ कृष्ण मोहन सिंह व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। चार अप्रैल 2022 को न्यायालय ने उनके पक्ष में आदेश पारित किया। इसके बावजूद 24 मार्च 2023 और एक अप्रैल 2023 को पुनः उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए। इसके विरुद्ध पुनः याचिका दाखिल की गई, जिस पर 13 फरवरी 2025 को उच्च न्यायालय ने पूर्व आदेशों को निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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