यूपी में महिला बीएलओ की हत्या, घर में घुसकर प्रेमी ने गला काटा, फिर खुद भी कर ली खुदकुशी

संक्षेप: रायबरेली के एक गांव में महिला बीएलओ को घर में खाना बनाते समय उसके प्रेमी ने बांके से गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद युवक ने भी जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर एएसपी घटनास्थल पर पहुंचे।

यूपी के रायबरेली के एक गांव में महिला बीएलओ को घर में खाना बनाते समय उसके प्रेमी ने बांके से गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद युवक ने भी जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर एएसपी घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के समय महिला के बच्चे स्कूल गए थे। उसके पति पुणे में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है।क्षेत्र के जगतपुर भिचकौरा गांव की रहने वाली महिला बीएलओ सीमा पासवान (36) पत्नी राजेन्द्र कुमार का गांव के ही रहने वाले रामसुमेर (38) पुत्र रघुनाथ के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इससे युवक का महिला बीएलओ के घर भी आना-जाना था।

शनिवार दोपहर करीब एक बजे महिला बीएलओ घर पर खाना बना रही थी। महिला का पति पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और बच्चे स्कूल गए थे। इसी बीच अचानक महिला का प्रेमी घर पहुंचा और उसने बांके से सीमा का गला काटकर हत्या कर दी। बाद युवक ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। थोड़ी देर बाद में उन्हें पता चला कि आरोपी महिला के घर के पीछे खेत में ही अचेत अवस्था में पड़ा है। उसे सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।