मुस्लिम दोस्त की पत्नी पर आया दिल, इस्लाम कबूल कर रचाई शादी, अब पीछे पड़ी पुलिस

यूपी के प्रयागराज में एक युवक ने मुस्लिम दोस्त की पत्नी से शादी के लिए अपना ही धर्म बदल दिया है। खुद मुस्लिम बनकर दोस्त की पत्नी के साथ न सिर्फ शादी रचाई बल्कि घर में नमाज भी पढ़ने लगा है। अब युवक के पीछे पुलिस पड़ गई है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धर्मांतरण का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां एक युवक का दिल अपने मुस्लिम दोस्त की पत्नी पर आ गया। खुद हिंदू होने के कारण शादी में दिक्कत आने लगी तो इस्लाम कबूल कर मुस्लिम बन गया। इसके बाद दोस्ती की पत्नी से शादी कर ली और घर में नमाज भी पढ़ने लगा। इस शादी का विरोध दोस्त के घर वालों ने किया तो युवक के साथ ही उसकी नई नवेली दुल्हन भी धमकी देने लगी। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने नई नवेली दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया है। युवक फरार हो गया है। पुलिस उसे भी गिरफ्तार करने के लिए पीछे पड़ी है।

प्रयागराज के कैंट इलाके में स्थित राजापुर का निवासी राहुल कुशवाहा का मुस्लिम दोस्त कुछ समय पहले एक मामले में जेल चला गया था। दोस्त के जेल जाने के बाद राहुल का उसके घर आना जाना ज्यादा हो गया। इस दौरान दोस्त की पत्नी राबिया से नजदीकियां बढ़ने लगी तो दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। मामला हिंदू-मुस्लिम होने पर फंसने लगा तो युवक ने इस्लाम कबूल कर मुस्लिम बन गया। इसके बाद मुस्लिम रीति रिवाज से राबिया से शादी कर ली। राबिया और उसके बच्चों के साथ उसी की घर में रहने भी लगा।

इस तरह से मुस्लिम बनकर शादी करने और दोस्त की पत्नी के साथ रहने का राहुल के परिवार में विरोध होने लगा। राहुल की बहन और भाई ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस पर राहुल ही नहीं उसकी नई नवेली दुल्हन राबिया ने उन दोनों को जान से मारने की धमकी दी। राहुल की बहन रितिका कुशवाहा ने इसकी शिकायत पुलिस से की। तहरीर मिलते ही राहुल और उसकी पत्नी राबिया के खिलाफ मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज कर लिया। शनिवार को पुलिस ने राबिया को गिरफ़्तार् कर लिया।राहुल क़ी गिरफ़्तारी के लिए अपर पुलिस उपायुक्त अभिजीत कुमार ने टीम गठित क़ी है।