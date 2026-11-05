जी घबराने पर महिला ने कार से निकाला सिर; ट्रैक्टर से टकराकर मौत, मच गया हड़कंप

संभल में सात माह की बीमार बेटी का इलाज कराकर लौट रही मां की सड़क हादसे में मौत हो गई। चलती कार में उल्टी करने के लिए महिला ने सिर खिड़की से बाहर निकाला, तभी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराकर गंभीर घायल हो गई। अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया।

सात माह की बीमार बेटी को दवा दिलाकर घर लौट रही मां की रास्ते में दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। चलती अर्टिगा कार में सफर के दौरान जी घबराने पर महिला उल्टी करने के लिए खिड़की से सिर बाहर निकालने लगी। इसी दौरान खेत की जुताई कर सड़क पर आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसका सिर टकरा गया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव पूरा मझोला निवासी बिंटू अपनी पत्नी दोजवती (28) और सात माह की बेटी पल्लवी के साथ बेटी का इलाज कराने चार दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद गया था। वहां उसका बहनोई जितेंद्र रहता है। बुधवार सुबह परिवार दिल्ली से बदायूं की ओर जा रही अर्टिगा टैक्सी में सवार होकर घर लौट रहा था। करीब 11:30 बजे बबराला थाना क्षेत्र के गांव भगतनगला के पास पहुंचने पर अचानक दोजवती की तबीयत बिगड़ गई।

कार से सिर बाहर निकालते ही हादसा सफर के दौरान जी घबराने पर वह उल्टी करने के लिए कार की खिड़की से सिर बाहर निकालने लगी। दोजवती के सिर में गंभीर चोट लगने से वह लहूलुहान हो गई। उसके दोनों कानों से खून बहने लगा। पति बिंटू ने कार चालक की मदद से घायल पत्नी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। हादसे ने हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। सात माह की मासूम पल्लवी की तबीयत खराब थी। उसी के इलाज के लिए मां-पिता फरीदाबाद गए थे।

7 महीने की मासूम के सिर से मां का साया उठा परिवार को उम्मीद थी कि बेटी का इलाज कराकर स्वस्थ होने के बाद घर लौटेंगे, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने परिवार की जिंदगी ही बदल दी। जिस मां की गोद में पल्लवी को सुरक्षित घर लौटना था, वह हमेशा के लिए उससे बिछड़ गई। मासूम को अभी यह भी अहसास नहीं कि उसके सिर से मां का साया उठ चुका है। पत्नी की मौत से पति बिंटू का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।

ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ने से छात्र की जान गई वहीं चंदौसी में ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से साइकिल लेकर निकले 12 वर्षीय अधिराज को क्या पता था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। दुकान से चंद कदम की दूरी पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे लेकर मुरादाबाद जा रहे थे, तभी रास्ते में ही उसकी सांसें थम गईं। किशोर की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई।