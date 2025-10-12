Hindustan Hindi News
कस्तूरबा की छात्राओं से हर महीने लिया जाएगा फीडबैक, वार्डेंन की कारस्तानी से सतर्क हुआ विभाग

उत्तर प्रदेश के 742 केजीबीवी में पढ़ रहीं करीब 80 हजार छात्राओं को कठिनाई न हो इसके लिए समय-समय पर उनसे हर महीने फीडबैक लिया जाएगा। विद्यालयों में ड्राप बाक्स लगाकर गोपनीय ढंग से वार्डेन, शिक्षक और स्टाफ के साथ-साथ मिल रहीं सुविधाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊSun, 12 Oct 2025 06:48 AM
यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कस्तूरबा विद्यालय की वार्डेन की कारस्तानी सामने आने के बाद विभाग सतर्क हो गया है। आरोप है कि यह वार्डेन छात्राओं का उत्पीड़न करती थी। उन्हें मारती-पीटती थी। टॉयलेट साफ करवाती थी। यह मामला सामने आने के बाद अब निर्णय लिया गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में पढ़ रहीं छात्राओं से हर महीने अनिवार्य रूप से फीडबैक लिया जाएगा। जिलों में टास्क फोर्स का गठन कर विद्यालयों की समय-समय पर जांच भी कराई जाएगी, जिससे छात्राओं को किसी भी तरह की कोई कठिनाई न हो और उनकी समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके।

राजधानी के केजीबीवी में छात्राओं को परेशान किए जाने का मामला सामने आने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रदेश में 742 केजीबीवी में पढ़ रहीं करीब 80 हजार छात्राओं को कठिनाई न हो इसके लिए समय-समय पर उनसे फीडबैक लिया जाएगा। विद्यालयों में ड्राप बाक्स लगाकर गोपनीय ढंग से वार्डेन, शिक्षक व स्टाफ के साथ-साथ मिल रहीं सुविधाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका तत्काल समाधान किया जाएगा।

ड्राप बाक्स में छात्राएं बिना अपना नाम लिखे समस्या के बारे में जानकारी दे सकेंगी। यही नहीं जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। डीएम कमेटी का गठन करेंगे। इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी व एसडीएम इत्यादि को शामिल किया जाएगा। टास्क फोर्स अलग-अलग समय पर जांच करेगी और अगर उसे कोई गड़बड़ी मिली तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। रात्रि में भी औचक निरीक्षण टीमें करेंगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सभी केजीबीवी में करीब सात हजार सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब स्कूली शिक्षा महानिदेशालय में कंट्रोल रूम बनाकर इसकी निगरानी किए जाने की भी तैयारी है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में भविष्य बनाने पर चर्चा

उप शिक्षा निदेशक (समग्र शिक्षा) डा. मुकेश कुमार सिंह के निर्देश पर सभी केजीबीवी की छात्राओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ा गया। केजीबीवी के स्मार्ट बोर्ड की मदद से उनसे संवाद किया गया। अब हर महीने एक सेशन आयोजित कर छात्राओं का हालचाल लिया जाएगा। यही नहीं छात्राओं को भविष्य बनाने के बारे में जानकारी भी दी गई। सिविल सेवा से लेकर खेल और सेना में भविष्य बनाने के विषय में सवाल पूछे।

