बीवी और ससुराल से तंग आकर युवक फंदे से लटका, ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनाई दर्द भरी दास्तां

संक्षेप: बदायूं में बीवी और ससुरालीजनों से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक ने अपने मोबाइल में दो ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ी, जिसमें वह ससुराल और पत्नी से परेशान होने की बात बता रहा है।

यूपी के बदायूं में पत्नी और ससुराल से तंग आकर युवक ने घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने अपने मोबाइल में दो ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ी, जिसमें वह ससुराल और पत्नी से परेशान होने की बात बता रहा है। मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

मामला सदर कोतवाली के मोहल्ला ब्रह्मपुर रजी चौक का है। यहां के रहने वाले राहुल दुबे, 23 वर्ष, पुत्र सत्यनारायण, कार किराए पर चलाते थे और जागरण पार्टी में झांकियों में काम करते थे। उन्होंने सोमवार रात किसी समय घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने मोबाइल में दो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी छोड़ी है। राहुल की शादी मई 2023 में सहसवान अकबराबाद मोहल्ले की रहने वाली दुर्गा दीक्षित से हुई थी। शादी के पहले दो महीने तक सब कुछ ठीक-ठाक था, लेकिन इसके बाद दुर्गा अपने बहन के पास दिल्ली चली गई और राहुल पर भी दिल्ली में रहने का दबाव बनाने लगी।

जब राहुल ने मना किया तो इन लोगों ने राहुल और उनके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, दिल्ली के श्रीनिवास पुरी महिला थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई। राहुल पर लगातार प्रताड़ना की जा रही थी। पहले भी उन्होंने फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार ने बचा लिया। इस बार राहुल ने फंदा लगाकर आत्महत्या करने से पहले अपने मोबाइल पर दो ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ी, जिसमें उन्होंने पत्नी और ससुराल वालों को दोषी बताया और परिवार के किसी सदस्य को इसका दोष नहीं बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार ने उनका साथ दिया, लेकिन पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना के कारण ही उन्होंने यह कदम उठाया।