60 साल की गर्लफ्रेंड की डिमांड से तंग आया प्रेमी, गला घोंटकर कर दी हत्या

संक्षेप:

हाथरस में एक युवक ने अपनी 60 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। उधर, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल के बाद आरोपित को हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने सारा सच उगल दिया।

Mon, 24 Nov 2025 02:15 PMPawan Kumar Sharma भाषा, हाथरस
यूपी के हाथरस से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां चंदपा क्षेत्र में एक युवक ने अपनी 60 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। उधर, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल के बाद आरोपित को हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने सारा सच उगल दिया। दरअसल, प्रेमिका शादी का दबाव बना रही थी।

यह घटना 14 नवंबर की है। चंदपा क्षेत्र के नगला भुस तिराहे के पास सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था। पुलिस अधीक्षक (एसपी) चिरंजीवनाथ सिन्हा ने शव की शिनाख्त और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों का गठन किया था। बाद में शव की पहचान 60 वर्षीय जोशीना नामक महिला के रूप में हुई। एसपी ने बताया कि पुलिस ने करीब पांच जिलों के एक हजार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की पड़ताल की, जिसके बाद आगरा के ताजगंज निवासी इमरान नामक व्यक्ति पर संदेह हुआ।

उनके मुताबिक, पुलिस ने उसे आज हाथरस में हतीसा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। एसपी ने बताया कि इमरान ने कोलकाता निवासी जोशीना की बेटी मुमताज की शादी आगरा के सत्तार के साथ कराई थी और इमरान की ससुराल भी पश्चिम बंगाल में जोशीना के ससुराल के पास ही थी। इसी कारण इमरान और जोशीना एक-दूसरे से मिलते-जुलते रहे थे, जिससे दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था।

सत्तार और मुमताज की बेटी की 10 नवंबर को शादी थी, जिसमें जोशीना भी कोलकाता से आई थी। वह इमरान के घर जाकर उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जबकि इमरान अपनी पत्नी और बच्चों के रहते दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, इमरान ने पूछताछ में बताया कि वह 13 नवंबर को सत्तार के घर से जोशीना को कोलकाता ले जाने के बहाने आगरा से बस से निकला था, लेकिन वह पश्चिम बंगाल न जाकर आगरा जाने के लिए सोहराब गेट डिपो की बस में सवार हो गया। रास्ते में दोनों हाथरस के नगला भुस तिराहे पर उतर गए। वहीं, इमरान ने जोशीना से छुटकारा पाने के लिए उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। हत्या किसी और ने की है, यह दिखाने के लिए इमरान ने उसके कपड़े भी अस्त-व्यस्त कर दिए थे।

