ससुरालियों ने बंधक बनाकर मारा, अब जीने की इच्छा नहीं बची; युवक ने वंदे भारत से कटकर की आत्महत्या

संक्षेप: शादी के महज चार महीने बाद ही एक 25 वर्षीय युवक ने शुक्रवार रात भरथना रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने अपने भाई को एक वीडियो भेजकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं।

यूपी के इटावा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शादी के चार माह बाद ही एक युवक ने शुक्रवार रात को भरथना रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो अपने भाई को भेजा है। इसमें उसने पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं।

ये मामला ऊसराहार के नगला चंद उद्देतपुरा का है। 25 वर्षीय हरिओम राठौर गांव में सिलाई का काम करता था। चार भाइयों में वह दूसरे नंबर का था। उसकी शादी चार महीने पहले बकेवर के सराय मिट्ठे गांव निवासी रोशनी के साथ हुई थी। भाई सत्यवीर ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी में विवाद होने लगा। रोशनी अक्सर मायके चली जाती थी और वहीं रहना पसंद करती थी।

भाईदूज पर हरिओम पत्नी के साथ ससुराल गया था। यहीं पर किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उसके साथ मारपीट की गई। इसी से आहत होकर भाई ने जान दे दी। जीआरपी ने उसके पास से मिले मोबाइल से घरवालों को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि अभी परिवार वालों की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।