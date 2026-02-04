बीमारी से तंग आकर टीबी मरीज ने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान, 10 महीने से चल रहा था इलाज

संक्षेप: शाहजहांपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक टीबी मरीज ने बीमारी से परेशान होकर कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी पहचान सीतापुर जिले के रहने वाले 25 साल के अनुज कुमार के रूप में हुई। वह पिछले करीब दस महीनों से टीबी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था।

यूपी के शाहजहांपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक टीबी मरीज ने बीमारी से परेशान होकर मंगलवार देर रात कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान सीतापुर जिले के मोहरनिया रहने वाले 25 साल के अनुज कुमार के रूप में हुई है। अनुज पिछले करीब दस महीनों से टीबी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

परिजनों के अनुसार, अनुज का इलाज पहले लखनऊ में कराया गया था। इसके बाद सीतापुर से छह महीने का टीबी कोर्स चला लेकिन इसके बावजूद उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो सका। हालत लगातार बिगड़ने पर 22 जनवरी को उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में भर्ती कराया गया था, जहां वह टीबी वार्ड में उपचाराधीन था। बताया गया कि अनुज की पत्नी रूबी भी बीमारी से ग्रसित थी, हालांकि इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हो रहा था। दंपति की दो वर्ष की एक बेटी सोना है। बीमारी का लंबा इलाज, राहत न मिलना और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अनुज मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगा था।

मंगलवार की रात करीब साढ़े 11 बजे अनुज वार्ड में लेटा हुआ था। उसकी मां राधा ने उसे दवा खिलाई थी। दवा देने के बाद मां वार्ड से बाहर चली गई। इसी दौरान मौका पाकर अनुज वार्ड से निकलकर मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया और वहां से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया।