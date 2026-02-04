Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFed up with disease TB patient committed suicide by jumping from third floor of the hospital
बीमारी से तंग आकर टीबी मरीज ने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान, 10 महीने से चल रहा था इलाज

बीमारी से तंग आकर टीबी मरीज ने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान, 10 महीने से चल रहा था इलाज

संक्षेप:

शाहजहांपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक टीबी मरीज ने बीमारी से परेशान होकर कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी पहचान सीतापुर जिले के रहने वाले 25 साल के अनुज कुमार के रूप में हुई। वह पिछले करीब दस महीनों से टीबी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था।

Feb 04, 2026 10:21 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के शाहजहांपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक टीबी मरीज ने बीमारी से परेशान होकर मंगलवार देर रात कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान सीतापुर जिले के मोहरनिया रहने वाले 25 साल के अनुज कुमार के रूप में हुई है। अनुज पिछले करीब दस महीनों से टीबी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

परिजनों के अनुसार, अनुज का इलाज पहले लखनऊ में कराया गया था। इसके बाद सीतापुर से छह महीने का टीबी कोर्स चला लेकिन इसके बावजूद उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो सका। हालत लगातार बिगड़ने पर 22 जनवरी को उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में भर्ती कराया गया था, जहां वह टीबी वार्ड में उपचाराधीन था। बताया गया कि अनुज की पत्नी रूबी भी बीमारी से ग्रसित थी, हालांकि इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हो रहा था। दंपति की दो वर्ष की एक बेटी सोना है। बीमारी का लंबा इलाज, राहत न मिलना और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अनुज मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगा था।

ये भी पढ़ें:शराबी पिता ने 12 साल के बेटे को हंसिया से काटा, बक्से में लाश छिपाकर हुआ फरार

मंगलवार की रात करीब साढ़े 11 बजे अनुज वार्ड में लेटा हुआ था। उसकी मां राधा ने उसे दवा खिलाई थी। दवा देने के बाद मां वार्ड से बाहर चली गई। इसी दौरान मौका पाकर अनुज वार्ड से निकलकर मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया और वहां से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया।

सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में चौक कोतवाली प्रभारी अश्विनी सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक के लंबे समय से टीबी की बीमारी से परेशान होने की बात सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |