शादीशुदा गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने की हत्या, जंगल में फेंका शव

Shravasti News: श्रावस्ती जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां में तीन मार्च को जंगल में क्षत-विक्षत अवस्था में मिली महिला के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बुधवार को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग और पैसों के विवाद में महिला की हत्या की गई थी।

पुलिस ने बताया कि मृतका के पति संतोष मिश्रा की तहरीर पर थाना मल्हीपुर में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के बाद आरोपी सूरज वर्मा निवासी भवनिया, थाना मल्हीपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि 19 फरवरी 2026 को संतोष मिश्रा ने अपनी पत्नी आंचल मिश्रा उर्फ अन्ती मिश्रा के लापता होने की सूचना थाना मल्हीपुर में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 3 मार्च 2026 को थाना क्षेत्र के ककरदरी जंगल से महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया। मौके से महिला की साड़ी, जूता और पर्स मिला। बरामद सामान पुष्टि पति संतोष की। वहीं, अवशेष मिलने से हत्या की आशंका जताई गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए।

पुलिस के मुताबिक आरोपी सूरज वर्मा का मृतका से पिछले तीन-चार महीनों से मोबाइल के जरिए संपर्क था और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतका उस पर पैसों की मांग को लेकर दबाव बना रही थी और शिकायत करने की धमकी दे रही थी। इसी बात को लेकर 17 फरवरी 2026 को दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में आकर आरोपी ने आंचल की हत्या कर शव को जंगल में छिपा दिया।