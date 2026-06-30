ब्लैकमेलिंग से तंग फौजी की बेटी ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर लगाई आग, तड़प-तड़प कर दी जान

युवती की मां ने दो युवकों पर बेटी को प्रेमजाल में फंसाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती से बड़ी रकम और सोने-चांदी के जेवरात लिए गए। परिवारवालों का आरोप है कि एक युवक, युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। वह वीडियो वायरल करने की धमकी देता था।

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहां सेना में तैनात एक जवान की बेटी ने कथित ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली और धर्मांतरण के दबाव से परेशान होकर खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी युवती को इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान तड़प-तड़पकर उसने दम तोड़ दिया। लड़की का मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव के घर पहुंचने पर परिवारीजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने इस मामले में दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर परिवारीजन लड़की के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए।

घटना, औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां ने तहरीर दी है। इसमें उन्होंने दो युवकों पर उनकी बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। कहा है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे बड़ी रकम और सोने-चांदी के जेवरात लिए गए। परिवारवालों का यह भी आरोप है कि एक युवक, युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था और मना करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। परिजनों का आरोप है कि लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर ही युवती ने सोमवार की दोपहर अपने घर में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली।

धू-धू कर जल उठी, मची चीख-पुकार खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाते ही युवती धू-धू कर जल उठी। आग की जलन के चलते वह बुरी तरह चीखने लगी। युवती को इस हालत में परिवारवाले पहले स्थानीय अस्पताल ले गए। वहां उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। घरवालों ने युवती को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मंगलवार को युवती का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद युवती का शव घर पहुंचने पर परिजन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ गए।