शादी करो या फिर 30 लाख दो, वर्ना... भाई-बहन की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने दी जान
प्रयागराज में युवती और उसके भाई की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक युवती प्रकाश पर शादी करने या तीस लाख रुपये देने का दबाव बना रही थी। शर्त नहीं मानने पर रेप का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रही थी।
प्रयागराज के अल्लापुर निवासी एक युवक ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर बुधवार को आत्महत्या कर ली। घर में ही फांसी के फंदे पर लटका उसका शव मिला। पुलिस के मुताबिक युवक का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें एक युवती और उसके भाई पर ब्लैकमेल करने का आरोप है। अल्लापुर का अमिताभ बच्चन रोड निवासी 38 वर्षीय प्रकाश धुरिया एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और शादीशुदा था। बुधवार दोपहर उसने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी।
सुसाइड नोट में ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया
मौके पर पहुंची जार्जटाउन पुलिस को प्रकाश का सुसाइड नोट मिला, जिसमें नैनी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती और उसके भाई पर ब्लैकमेल करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक युवती, प्रकाश पर उससे शादी करने या तीस लाख रुपये देने का दबाव बना रही थी। शर्त न मामने पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रही थी।
भाई-बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
इस संबंध में युवती ने अपने क्षेत्र की पुलिस चौकी में शिकायती पत्र दिया भी था। इस बात को लेकर पहले से विवाहित प्रकाश काफी तनाव में था और परेशान चल रहा था। कार्यकारी थाना प्रभारी जार्जटाउन बब्बन राम ने बताया कि मृतक के भाई प्रदीप की तहरीर पर आरोपी युवती और उसके भाई के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्जकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सर्राफ का घर में लटका मिला शव
वहीं दूसरे एक मामले में खीरी थाना क्षेत्र के इटवा कला गांव मे 35 वर्षीय अजय सोनी पुत्र नाथूराम सोनी ने बुधवार सुबह घर के अंदर फंदे से लटककर जान दे दी। अजय इटवा में ही ज्वेलरी की दुकान चलाता था। परिजनों के अनुसार, बुधवार सुबह करीब चार बजे अजय ने घर के एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आशंका होने पर दरवाजा तोड़ा गया तो अजय रोशनदान में रस्सी के सहारे फंदे से लटक रहा था। लटकते देख परिजनों ने उन्हें नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू
घटना की सूचना पर खीरी पुलिस को दी गई जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अजय चार भाइयों में सबसे बड़ा था। परिवार में पत्नी सहिमा सोनी और दो पुत्रियां हैं। पति की मौत के बाद पत्नी सहिमा सोनी का रो-रोकर बुरा हाल है।