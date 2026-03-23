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10 साल के जमीनी विवाद से तंग आकर बुजुर्ग टॉवर पर चढ़ा, 6 महीने में दूसरी बार काटा हंगामा

Mar 23, 2026 11:50 am ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, कुशीनगर
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कुशीनगर में पिछले दस साल से सगे भाइयों के बीच चल रहे जमीनी विवाद में घर नहीं बनने से नाराज एक बुजुर्ग ने छह माह के अंद टॉवर पर  गया।सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच कर उसे मनाने में जुट गई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार व थानाध्यक्ष के संयुक्त आश्वासन के बाद बुजुर्ग नीचे उतरा।

10 साल के जमीनी विवाद से तंग आकर बुजुर्ग टॉवर पर चढ़ा, 6 महीने में दूसरी बार काटा हंगामा

Kushinagar News: यूपी के कुशीनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पिछले दस साल से सगे भाइयों के बीच चल रहे जमीनी विवाद में घर नहीं बनने से नाराज 68 वर्षीय बुजुर्ग ने छह माह के अंदर दूसरी बार गांव स्थित टॉवर पर रविवार की भोर में चढ़ गया। सुबह होने के साथ ही यह खबर क्षेत्र मे फ़ैल गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच कर उसे मनाने में जुट गई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार व थानाध्यक्ष के संयुक्त आश्वासन के बाद बुजुर्ग करीब 11 बजे टॉवर से उतरा, तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली।

ये मामला पटहेरवा थाना क्षेत्र के बलुआ तकिया गांव का है। हरेन्द्र राय का पैतृक सम्पति में हिस्से को लेकर सगे भाई कौशल राय से पिछले 10 वर्षों से घर के जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। हरेन्द्र राय का आरोप है कि कौशल राय अपने हिस्से कि जमीन पर अपना घर बनवा चुके हैं, जबकि हमारे हिस्से की जमीन पर घर नहीं बनने दे रहे हैं। इसको लेकर पीड़ित लगातार थाना व तहसील से लेकर मुख्यमंत्री दरबार तक चक्कर लगा कर थक चुका है। चारों तरफ से निराश होकर पिछले साल 11 अक्तूबर को टॉवर पर चढ़ गया था। उस समय तत्कालीन तहसीलदार सुनील कुमार सिंह के आश्वासन पर टॉवर से नीचे उतरा था।

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एक-दूसरे पर विश्वास न होने के चलते नहीं सुलझा मामला

प्रशासन स्तर पर कई बार मामले को सलटाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन दोनों भाइयों में एक-दूसरे पर विश्वास नहीं होने के चलते मामला नहीं सुलझ सका। इससे आहत हरेंद्र राय उस विवादित भूमि को लेकर भोर में एक बार फिर उसी टॉवर पर चढ़ गया। सुबह होने के बाद लोगों को इसकी जानकारी होने पर किसी ने इसकी सूचना थानाध्यक्ष को दी, जिसके बाद थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मनाने में जुट गए। इसके थोड़ी देर बाद तहसीलदार तमकुही महेश कुमार भी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंच कर टॉवर पर चढ़े व्यक्ति का मान मनौवल करने लगे।

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दोनों भाइयों की पत्नियां भी सगी बहनें

दोनों भाइयों की पत्नी भी सगी बहनें बताई जाती हैं। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष पटहेरवा धीरेन्द्र कुमार राय व तहसीलदार तमकुही महेश कुमार के काफ़ी समझाने बुझाने व समस्या का निराकरण कराने का आश्वासन देने पर 11 बजे वह टॉवर से उतरा गया। इसके बाद सभी लोग विवादित भूमि पर पहुंचकर उसका जायजा लिया। उसका हल निकालने के लिए दोनों पक्ष से वार्ता किया। विपक्षी कौशल राय का कहना है कि पूर्व में उसके बेटे पर दर्ज कराये गए मुकदमे को यह लोग वापस उठा लें और अपना घर बनवायें, जिसके बाद इनके बीच और कोई विवाद नहीं रह जायेगा।

इस संबंध मे तहसीलदार तमकुही महेश कुमार ने बताया कि मामला कोर्ट में है। बुधवार तक दोनों पक्ष के साथ वार्ता कर मामले का निस्तारण करा दिया जायेगा। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों भाइयों में आपसी पारिवारिक विवाद है। एक पक्ष ने सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश ले रखा है। दोनों भाइयों को आपस में बैठाकर मामले का निस्तारण कराया जायेगा।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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