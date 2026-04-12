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पाप के डर से मंदिर में मुस्लिमों से चोरी कराता था; चोर गैंग के सरगना का खुलासा

Apr 12, 2026 09:54 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, चित्रकूट
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चित्रकूट के मंदिरों में चोरी करने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। इस दौरान गिरोह के सरगना ने हैरान कर देने वाले खुलासे किए। विजय शुक्ला ने बताया पाप न लगे इसलिए मंदिर में मुस्लिमों से चोरी कराते थे। यही नहीं मंगलवार और शनिवार के दिन मंदिरों में चोरी नहीं करते थे।

पाप के डर से मंदिर में मुस्लिमों से चोरी कराता था; चोर गैंग के सरगना का खुलासा

धर्मनगरी चित्रकूट के मंदिरों को निशाना बना डेढ़ माह में चोरी की तीन वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग को शनिवार को पुलिस ने दबोच लिया। इनमें तीन शातिर चोरों के साथ एक सुनार भी पकड़ा गया है। गैंग का सरगना आगरा का विजय शुक्ला है। उसने पुलिस के सामने खुलासा करते हुए बताया कि पाप न लगे इसलिए मंदिर में मुस्लिमों से चोरी कराते थे। यही नहीं वह मंगलवार और शनिवार के दिन मंदिरों में चोरी नहीं करते थे।

शनिवार को एसपी अरुण कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि भरतकूप मंदिर स्थित राम जानकी मंदिर, पहाड़ी थाना के अकेलवा बाबा हनुमान मंदिर परसौंजा व कर्वी कोतवाली के लोढ़वारा स्थित बाल हनुमान मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं के मुकुट, छत्र, गदा व पूजा सामग्री चोरी हुई थी।

खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन किया

वारदातों को गंभीरता से लेते हुए खुलासे के लिए एएसपी सत्यपाल सिंह व सीओ सिटी अरविंद वर्मा की अगुवाई में प्रभारी एसओजी निरीक्षक एमपी त्रिपाठी, कोतवाली प्रभारी कर्वी दुर्गविजय सिंह, भरतकूप थाना प्रभारी उपेन्द्र प्रताप सिंह, पहाड़ी थाना प्रभारी प्रवीण सिंह व चौकी प्रभारी शिवरामपुर शनि चतुर्वेदी की टीम गठित की गई थी।

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धर्मशाला में ठहरे थे विजय और बाबर

मुखबिर सूचना पर पुलिस ने आरोग्यधाम क्षेत्र में घेराबंदी कर गैंग सरगना विजय शुक्ला व बाबरशाह को पकड़ा। दोनों मंदिरों में चोरी करते थे और कुत्तों को मारने के लिए कुचला जहर इस्तेमाल करते थे।

हत्या कर गायब हो गया था हिस्ट्रीशीटर

एसपी ने बताया कि गैंग लीडर विजय शुक्ला मूल रुप से राजापुर कस्बे का रहने वाला है। उसने सबसे पहले एक मूर्ति चोरी की थी। करीब दो दशक पहले उसने एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसकी क्राइम हिस्ट्री खुल गई थी। लापता हो गया और आगरा में जाकर रहने लगा था। विजय शुक्ला राजापुर थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। आरोपी की तलाश लंबे समय से जारी थी और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

आभूषणों को गलाकर आगरा में बेचते थे चांदी

एसपीएसपी के अनुसार गिरोह चांदी के आभूषण गलाकर सिल्ली बनाकर आगरा में बेचता था। विजय शुक्ला, बाबरशाह व कामता मौर्य ने बांदा, फतेहपुर व सतना के मंदिरों में कई चोरी की वारदातें कबूलीं।

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प्रतिमाओं की फोटो खींचकर रेकी के बाद वारदात

पुलिस जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि प्रतिमाओं की फोटो खींचकर रेकी के बाद वारदात करते थे। पूछताछ में शातिरों ने बताया कि वे पहले मंदिरों में जाकर तस्वीरें लेते थे फिर चोरी करते थे। गैंग सरगना विजय शुक्ला बाबरशाह के जरिए चोरी कराता था।

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