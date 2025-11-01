छापे के डर से होटल में ताला डाल भागा संचालक, कमरो में घंटों तक बंद रहे लड़के और लड़कियां

संक्षेप: कन्नौज में सड़क से करीब 200 मीटर दूर खेत में बने मकान में चल रहे होटल में शनिवार को कई घंटे तक युवक-युवतियां बंद रहीं। पुलिस के छापे से डरकर संचालक होटल में ताला लगाकर फरार हो गया था।

कन्नौज के पश्चिमी बाईपास पर सड़क से करीब 200 मीटर दूर खेत में बने मकान में चल रहे होटल में शनिवार को कई घंटे तक युवक-युवतियां बंद रहीं। पुलिस के छापे से डरकर संचालक होटल में ताला लगाकर फरार हो गया था। आरोप है कि पहले पुलिस पहुंची तो बगैर अधिकारियों की अनुमति के ताले खुलवाने से मना कर दिया। शाम को संचालक ताला खोलकर सभी जोड़ों को भगा चुका था। होटल के कमरों में कई आपत्तिजनक चीजें पड़ी पाई गई हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, शनिवार को एसपी विनोद कुमार संपूर्ण समाधान दिवस में आए थे। किसी तरह होटल संचालक को पता चला कि एसपी छापा मार सकते हैं। ऐसे में संचालक होटल में बाहर से ताला डालकर फरार हो गया। आस-पड़ोस के लोगों ने बताया कि संचालक तो ताला लगाकर चला गया, लेकिन अंदर युवक-युवतियां बंद रहीं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी गई। चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे जरूर, लेकिन उन्होंने बिना बड़े अधिकारी की मौजूदगी के ताला खुलवाने से पल्ला झाड़ लिया। सभी के चले जाने के बाद होटल संचालक ने मौका पाते ही युवक-युवतियों को बाहर निकाल दिया। हालांकि कुछ लोगों ने युवतियों के निकलने का वीडियो बना लिया।