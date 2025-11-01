Hindustan Hindi News
Fearing raid hotel owner locked hotel and fled leaving boys and girls locked their rooms for hours
छापे के डर से होटल में ताला डाल भागा संचालक, कमरो में घंटों तक बंद रहे लड़के और लड़कियां

संक्षेप: कन्नौज में सड़क से करीब 200 मीटर दूर खेत में बने मकान में चल रहे होटल में शनिवार को कई घंटे तक युवक-युवतियां बंद रहीं। पुलिस के छापे से डरकर संचालक होटल में ताला लगाकर फरार हो गया था।

Sat, 1 Nov 2025 10:01 PMDinesh Rathour छिबरामऊ (कन्नौज)
कन्नौज के पश्चिमी बाईपास पर सड़क से करीब 200 मीटर दूर खेत में बने मकान में चल रहे होटल में शनिवार को कई घंटे तक युवक-युवतियां बंद रहीं। पुलिस के छापे से डरकर संचालक होटल में ताला लगाकर फरार हो गया था। आरोप है कि पहले पुलिस पहुंची तो बगैर अधिकारियों की अनुमति के ताले खुलवाने से मना कर दिया। शाम को संचालक ताला खोलकर सभी जोड़ों को भगा चुका था। होटल के कमरों में कई आपत्तिजनक चीजें पड़ी पाई गई हैं।

दरअसल, शनिवार को एसपी विनोद कुमार संपूर्ण समाधान दिवस में आए थे। किसी तरह होटल संचालक को पता चला कि एसपी छापा मार सकते हैं। ऐसे में संचालक होटल में बाहर से ताला डालकर फरार हो गया। आस-पड़ोस के लोगों ने बताया कि संचालक तो ताला लगाकर चला गया, लेकिन अंदर युवक-युवतियां बंद रहीं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी गई। चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे जरूर, लेकिन उन्होंने बिना बड़े अधिकारी की मौजूदगी के ताला खुलवाने से पल्ला झाड़ लिया। सभी के चले जाने के बाद होटल संचालक ने मौका पाते ही युवक-युवतियों को बाहर निकाल दिया। हालांकि कुछ लोगों ने युवतियों के निकलने का वीडियो बना लिया।

शनिवार देर शाम एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने नायब तहसीलदार राम प्रकाश को पुलिस फोर्स के साथ मौके पर भेजा। जब तक अधिकारी मौके पहुंचते, होटल खाली हो चुका था। एक होटल में दो संदिग्ध युवक जरूर मिले। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। लोगों ने आरोप लगाया है कि कोतवाली पुलिस की मिलीभगत से पश्चिमी बाईपास के होटलों में सेक्स रैकेट चल रहे हैं। उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और इस तरह से किसी भी होटल को संचालित नहीं होने दिया जाएगा।

