जेल जाने के खौफ से रेप आरोपी का मन बदला, पंचायत ने बुलाया काजी; पीड़िता संग कराया निकाह

संक्षेप: किसान के परिवार के लोग तीन महीने पहले चेहलुम का जुलूस देखने के लिए गए थे। घर में किसान की 19 साल की बेटी अकेली थी। उसी दौरान गांव मूंढा इम्मा निवासी सानिब घर में घुस आया था। शादी करने का झांसा देकर उसने युवती के साथ रेप किया था।

जेल जाने के खौफ में दुष्कर्म के आरोपी प्रेमी ने पीड़ित प्रेमिका के साथ निकाह कर लिया। पंचायत में दोनों के परिजन इस रिश्ते के लिए राजी हो गए लिहाजा काजी बुलाकर उसी वक्त प्रेमी जोड़े का निकाह करा दिया गया। दुष्कर्म पीड़िता को वहीं से ससुराल विदा करा दिया गया। वहीं, दुल्हन बनकर प्रेमी के घर पहुंची पीड़िता ने मामले में अगली कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है।

गौरतलब है कि यूपी के अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने शनिवार को प्रेमी पर शादी करने का झांसा देते हुए दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। उसने खुद के ढाई महीने की गर्भवती होने का दावा किया था। दरअसल, किसान के परिवार के लोग तीन महीने पहले चेहलुम का जुलूस देखने के लिए गए थे। घर में किसान की 19 वर्षीय बेटी अकेली थी। उसी दौरान गांव मूंढा इम्मा निवासी सानिब घर में घुस आया था। शादी करने का झांसा देकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया था।

ऐसे खुला राज इसका राज तब खुला था जब दो महीने बाद युवती की अचानक तबीयत खराब हुई। पेट में दर्द की शिकायत पर परिजन जब अस्पताल लेकर पहुंचे तब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया। जिसमें युवती के ढाई महीने के गर्भ से होने की पुष्टि हुई। इसके बाद युवती ने परिजनों को उस दिन की आपबीती सुना दी थी। इसके बाद पीड़िता के पिता और भाई ने आरोपी के घर जाकर शादी की बात की तो उसके परिजनों ने साफ इनकार कर दिया था। साथ ही दोनों को बेइज्जत भी किया था। इतना ही नहीं पुलिस कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी।