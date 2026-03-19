एनकाउंटर के डर से पुलिस को गच्चा देकर जेल गया हिस्ट्रीशीटर मोनू, पुराने केस में जमानत तुड़वाई

आगरा के राज चौहान हत्याकांड में नाम आने के बाद हिस्ट्रीशीटर मोनू यादव ने एनकाउंटर के डर से पुराने केस में जमानत कटवाकर जेल जाना बेहतर समझा। पुलिस साक्ष्य जुटा रही थी, तभी वह चुपचाप जेल पहुंच गया।

आगरा के सनसनीखेज राज चौहान हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया हिस्ट्रीशीटर मोनू यादव पुलिस को गच्चा देकर जेल चला गया। उसे अपने एनकाउंटर का भय सता रहा था। उसके खिलाफ हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी। आगरा पुलिस के एक इंस्पेक्टर को भी इसमें लपेटा गया था। पुलिस हरकत में आती इससे पहले उसने जेल जाने में ही अपनी भलाई समझी। पुराने मुकदमे में जमानत कटवाई और जेल चला गया।

राज चौहान हत्याकांड, 7 गोलियां मारी थी 23 दिसंबर की रात टेढ़ी बगिया के पास गेस्ट हाउस में दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ था। पांच युवकों ने 18 राउंड गोलियां चलाईं थीं। राज चौहान के सात गोलियां लगी थीं। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। मुख्य आरोपित अरबाज मंसूरी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। नौ हत्यारोपी जेल में बंद हैं। इसमें मुखबिरी करने वाले राज चौहान के दोस्त भी शामिल हैं। हत्याकांड के बाद राज चौहान की मां ने हिस्ट्रीशीटर मोनू यादव उर्फ मनोज को मास्टर माइंड बताया था। उन्होंने इस संबंध में पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को भी प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस को साजिशकर्ता में गैंगस्टर आलोक यादव पर भी शक था।

इंस्पेक्टर के सरंक्षण का आरोप मोनू और आलोक के संबंध में पुलिस साक्ष्य संकलित कर रही थी। दूसरी तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली से नाखुश राज चौहान की मां ने लखनऊ में शिकायत की थी। आरोप लगाया कि मोनू यादव को जिले में तैनात एक इंस्पेक्टर का संरक्षण है। जानकारी के बाद पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने खुद विवेचना की समीक्षा की। पुलिस को निर्देशित किया कि इस मामले में जो भी लिप्त है बचना नहीं चाहिए। पुलिस सात दिन में दोनों आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए। दोनों शामिल हैं तो जेल भेजा जाए।

जमानत कटाकर जेल गया मोनू यादव को इसकी भनक लग गई थी। वह गुपचुप जमानत कटाकर जेल चला गया। रंगदारी और एससी/एसटी ऐक्ट के एक मुकदमे में उसने अपनी जमानत कटवाई। उसके जेल में दाखिल होने के बाद पुलिस को जानकारी हुई।