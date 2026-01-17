Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfear spreads through the villages of maharajganj another girl killed leopard carried away in its jaws
इस जिले के गांवों में फैला खौफ, एक और लड़की की गई जान; जबड़े में दबाकर ले गया तेंदुआ

इस जिले के गांवों में फैला खौफ, एक और लड़की की गई जान; जबड़े में दबाकर ले गया तेंदुआ

संक्षेप:

सैरुननिशा शनिवार शाम बकरी चराने गई अपनी मां को बुलाने गई थी। इसी बीच पहले से खेतों की ओर छिपा तेंदुआ उसे जबड़े में दबोच कर गन्ने के खेत में लेकर चला गया। लोग किसी तरह तेंदुए को भगाकर युवती की किनारे किया। बुरी हालत में परिजन उसे बाइक से लेकर निचलौल सीएचसी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

Jan 17, 2026 11:22 pm ISTAjay Singh संवााददाता, महाराजगंज
share Share
Follow Us on

यूपी के महाराजगंज के निचलौल रेंज के ग्राम बढ़या टोला गेठीयहवा के सिवान में शनिवार की शाम एक बड़ी घटना हो गई। बकरी चराने गई अपनी मां को बुलाने गई एक युवती को तेंदुए जबड़े में दबोचकर गन्ने के खेत में खींच ले गया। युवती को मार डाला। इस घटना के बाद क्षेत्र में खौफ व्याप्त हो गया है। हाल ही में महाराजगंज में ही जंगल की ओर लकड़ी बीनने गई एक लड़की को तेंदुए ने मार डाला था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गांव निवासिनी युवती सैरुननिशा (21) पुत्री आबिद शनिवार शाम बकरी चराने गई अपनी मां को बुलाने गई थी। इसी बीच पहले से खेतों की ओर छिपा तेंदुआ उसे जबड़े में दबोच कर गन्ने के खेत में लेकर चला गया। जानकारी होने पर लोग किसी तरह तेंदुए को भागकर युवती की किनारे किया। बुरी हालत में परिजन उसे बाइक से लेकर निचलौल सीएचसी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल जो गया है। वहीं पूरे इलाके में इस घटना से दहशत का माहौल बन गया है।

ये भी पढ़ें:बहराइच और बलरामपुर में तेंदुए का आंतक, ड्रोन और ट्रैप कैमरे से पकड़ने की तैयारी

जंगल के पास लकड़ी चुनने गई किशोरी को तेंदुए ने मार डाला था

हाल ही में महराजगंज के सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग के शिवपुर रेंज के बकुलहिया जंगल के पास सहेलियों के साथ लकड़ी चुनने गई एक किशोरी को तेंदुए ने मार डाला। तेंदुआ बेंत की झाड़ियों में पहले से छिपा था। इस बीच किशोरी के साथ की लड़कियां जब आगे चली गईं तो झाड़ी से निकलकर तेंदुए ने किशोरी को अपने चंगुल में ले लिया और उसे मार डाला। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। घटना शुक्रवार को देर शाम की बताई जा रही है, जबकि शनिवार की सुबह झाड़ियों के बीच में किशोरी का शव ग्रामीणों ने पाया है। मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम जांच कर रही है। सोहगीबरवा गांव के बाबू टोला निवासी उमेश चौधरी की बेटी गुड्डी (15) अपनी सहेलियों के साथ जंगल के समीप गन्ने के खेत में लकड़ी चुनने गई थी। लकड़ी का बोझ बांधकर सभी का बोझ उसने उठवाकर सिर पर रखवा दिया। वह अंतिम में अपनी लकड़ी सिर पर रखने जा रही थी। इस बीच झाड़ियों में छिपा तेंदुआ बाहर निकला और उसे चंगुल में लेकर झाड़ियों की तरफ चला गया। उसके साथ की सहेलियों ने जब पीछे देखा तो वह नहीं दिखाई दी। इसके बाद उसकी सहेलियों ने शोर मचाया तब मौके पर जुटे ग्रामीणों ने किशोरी को ढूंढना शुरू किया। तब तक अंधेरा हो गया था और अंधेरे में झाड़ियों में कुछ दिखाई नहीं दिया।

ये भी पढ़ें:गूंजती चीखों के बीच लड़की की दर्दनाक मौत, शौच करने गई थी; तेंदुए ने काट दिया गला

कुशीनगर और महराजगंज में तेंदुए का हमला, चार घायल

महराजगंज और कुशीनगर में शुक्रवार को तेंदुए के हमले में चार लोग घायल हो गए। महराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बकैनिया हरैया निवासी रमजान अली और श्रीधर यादव महेशपुर महेदिया वन चौकी के किनारे भैंस चरा रहे थे। तभी जंगल से निकले तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वहीं, कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र में ग्राम सिसवा गोपाल के सरेह स्थित एक गन्ने के खेत में एक तेंदुआ क्लच वॉयर में फंस गया। वन विभाग की टीम ने जाल डालकर उसे फंसा लिया। वन विभाग का सहयोग करने महराजगंज के निचलौल से रेंजर सुनील राव टीम के साथ पहुंचे। टीम उसे लेकर निकलने ही वाली थी कि तेंदुआ जाल से निकल गया औरवन विभाग के साथ काम करने वाले एनजीओ के रेस्क्यू एक्सपर्ट अर्शद हुसैन और सिसवा गोपाल निवासी अंगद पासवान को जख्मी कर दिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |