Fear over good days are coming Nepali doctor spoke on Gen-Z protests डर खत्म हो गया है, 'अच्छे दिन' आने वाले हैं...'जेन-जेड' के विरोध प्रदर्शनों पर बोले नेपाली डॉक्टर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFear over good days are coming Nepali doctor spoke on Gen-Z protests

डर खत्म हो गया है, 'अच्छे दिन' आने वाले हैं...'जेन-जेड' के विरोध प्रदर्शनों पर बोले नेपाली डॉक्टर

गोरखपुर जिले में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने आये नेपाल के डॉक्टरों ने कहा कि उनके देश में हाल में 'जेन-जेड' के विरोध प्रदर्शन 'जरूरी और बदलावकारी' दोनों थे।

Dinesh Rathour गोरखपुरSun, 14 Sep 2025 10:38 PM
share Share
Follow Us on
डर खत्म हो गया है, 'अच्छे दिन' आने वाले हैं...'जेन-जेड' के विरोध प्रदर्शनों पर बोले नेपाली डॉक्टर

गोरखपुर जिले में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने आये नेपाल के डॉक्टरों ने कहा कि उनके देश में हाल में 'जेन-जेड' के विरोध प्रदर्शन 'जरूरी और बदलावकारी' दोनों थे। रविवार को सम्पन्न हुए सम्मेलन में आये नेपाली दंत चिकित्सकों ने स्वीकार किया कि नेपाल में हिंसक घटनाओं के कारण शुरुआत में वे सम्मेलन में शामिल होने को लेकर पसोपेश में थे लेकिन स्थिति सामान्य होने पर वह गोरखपुर के लिये रवाना हो गए। नेपाल से आए अतिथि वक्ता प्रोफेसर हेमंत कुमार हलवाई ने कहा, 'चार-पांच दिन पहले स्थिति चिंताजनक थी। हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। एक समय तो हमें लगा था कि गोरखपुर आना असम्भव हो जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे हालात शांत हुए, हम यहां आ गए।'

नेपाली प्रतिनिधिमंडल के साथ आए डॉक्टर राजन कुमार दास ने कहा कि भ्रष्टाचार ने नेपाल को वर्षों से त्रस्त कर रखा था और 'जेन-जेड' आंदोलन ने बहुत जरूरी बदलाव पैदा कर दिया। उन्होंने कहा, 'कुछ अच्छा और कुछ बुरा हुआ। आगजनी और हिंसा हुई, लेकिन क्रांति बलिदान मांगती है।' डॉक्टर श्रीजना थापा घाही ने कहा कि हालांकि हिंसा परेशान करने वाली थी लेकिन विरोध प्रदर्शनों ने सरकार बदलने का रास्ता साफ कर दिया। घाही ने कहा, डर खत्म हो गया है और अच्छे दिन आने वाले हैं। इस दो दिवसीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के एक हजार से ज्यादा डॉक्टरों ने हिस्सा लिया।

नेपाल में लंबे समय से तैयार हो रही थी आंदोलन की भूमिका

नेपाल के भैरहवां स्थित यूनिवर्सल कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के उप प्राचार्य व दंतरोग संकाय के डीन प्रो. हेमंत कुमार ने कहा, नेपाल में सोशल मीडिया बैन करने के बाद हुए आंदोलन की भूमिका लंबे समय से तैयार हो रही थी। नेपाल में युवा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। उसके अंदर आग सुलग रही थी। सोशल मीडिया पर घंटों समय बीता कर युवा इसे दबाए रखे था। सोशल मीडिया पर बैन से युवाओं के दिल में दबी चिंगारी ज्वाला में तब्दील हो गई। उन्होंने बताया कि राजतंत्र के खत्म लोकतंत्र स्थापित होने के बाद लोगों को बदलाव की आस थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। रोजगार के अवसर कम हो गए और युवा पलायन करने को मजबूर हैं। आम जनता और शासक वर्ग के बीच आर्थिक विषमता भी सामने आई।

सेना के उतरने से आंदोलन हुआ कम

उन्होंने कहा कि सेना के सड़क पर उतरने के बाद युवाओं का आक्रोश थमने लगा। शुक्रवार को पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। वह शपथ ले चुकी हैं। युवाओं का आक्रोश शांत हो रहा है। संभावना है कि इस परिवर्तन से देश में बदलाव की नई लहर आ सकती है।

Gorakhpur News Nepal Border Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |