उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी पर मौलना रजवी ने जारी किया फतवा, इस्लाम के खिलाफ बताया

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान के शादी को लेकर मौलाना रजवी ने फतवा जारी किया है। मौलाना ने इस निकाह को शरीयत और इस्लाम के नजरिए से पूरी तरह नाजायज करार दिया है।

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान के शादी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस निकाह को शरीयत और इस्लाम के नजरिए से पूरी तरह गैर-कानूनी (नाजायज) करार दिया है। मौलाना ने इस शादी को इस्लामी शरीयत से खारिज करते हुए फतवा जारी किया है।

रविवार को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि इस्लाम में निकाह के लिए कुछ निर्धारित उसूल और कायदे बताए गए हैं। इनमें एक अहम शर्त यह है कि मुस्लिम पुरुष और गैर-मुस्लिम महिला के निकाह को लेकर शरीयत में स्पष्ट प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला मुसलमान हैं, जबकि निधि राजदान गैर-मुस्लिम हैं। ऐसे में उनके अनुसार यह निकाह इस्लामी नजरिये से जायज नहीं है।

मौलाना ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को शादी से पहले निधि राजदान को इस्लाम कबूल कराना चाहिए था। यदि ऐसा होता और उसके बाद निकाह किया जाता तो उनके मतानुसार यह शादी जायज होती। उन्होंने कहा कि इस्लामी नियमों का पालन किए बिना किया गया यह निकाह शरीयत की कसौटी पर सही नहीं है। मौलाना के इस बयान के बाद उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी को लेकर धार्मिक बहस शुरू हो गई है।

उमर और निधि की यह दूसरी शादी गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में टेलीविजन पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली। 56 वर्षीय उमर ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शुक्रवार को एक नई यात्रा शुरू हुई। उन्होंने पोस्ट में निधि को भी टैग किया। इस पोस्ट में दंपति की चार तस्वीरें भी शामिल थीं। सूत्रों ने बताया कि दोनों की शादी शुक्रवार को विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई। उमर की पहली पत्नी पायल से शादी इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समाप्त हो गई थी। वहीं, 49 साल की निधि की भी यह दूसरी शादी है।

सारा अली खान के खिलाफ भी जारी किया था फतवा इससे पहले मौलाना रजवी ने अभिनेत्री सारा अली खान के केदारनाथ धाम जाने और वहां पूजा-अर्चना करने के खिलाफ एक फतवा जारी किया था। मौलाना का कहना था कि इस्लाम और शरीयत के अनुसार किसी मुस्लिम का मंदिर जाना और वहां पूजा-अर्चना करना हराम नाजायज है। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता है। इसलिए सारा अली खान को इस गलती की तौबा करनी चाहिए।