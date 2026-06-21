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फादर्स डे पर बड़े बेटे के गम में डूबे पिता को ट्रेन के सामने से खींचता रह गया छोटा बेटा; दोनों की मौत

Ajay Singh संवाददाता, देवरिया
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फादर्स डे पर देवरिया से ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई कि लोगों का दिल रो रहा है। यहां बड़े बेटे के गम में डूबा एक पिता रेलवे ट्रैक पर बैठ गया। सामने से ट्रेन आ रही थी। इस दौरान उन्हें बचाने और पटरी से हटाने की पुरजोर कोशिश करता छोटा बेटा भी ट्रेन की चपेट में आया। पिता-पुत्र दोनों की मौत हो गई। 

फादर्स डे पर बड़े बेटे के गम में डूबे पिता को ट्रेन के सामने से खींचता रह गया छोटा बेटा; दोनों की मौत

फादर्स डे के ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के देवरिया में ऐसी दिल दुखाने वाली घटना हुई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। यह घटना सिर्फ व्यापारी पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत की घटना नहीं है बल्कि एक पिता और उसके बेटों के बीच के आत्मीय और भावनाओं से भरे रिश्ते को सामने लाने वाली घटना है। गम में डूबा एक पिता जिसने कुछ समय पहले ही एक सड़क हादसे में अपने बड़े बेटे को गंवाया था, वो जान देने के इरादे से रेल की पटरियों पर जा बैठता है। ये देख रहा छोटा बेटा पिता को समझाने और पटरी से हटाने का हर संभव प्रयास करता है। वो पता को पटरियों से खींचता रहता है कि तभी ट्रेन आ जाती है। बेटे की लाख कोशिशों के बावजूद पिता पटरी से हटते नहीं हैं लेकिन बेटा भी अपनी कोशिश ट्रेन की चपेट में आने तक जारी रखता है। अंतत: ट्रेन की चपेट में आकर दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस पूरे वाकये को ट्रेन के ड्राइवर ने जिस तरह बयान किया है उसे सुनकर लोगों का दिल बैठ जाता है।

देवरिया के गौरीबाजार के उद्योग नगर वार्ड नं.2 के रहने वाले श्रवण जायसवाल (उम्र 55 वर्ष) रामलक्षन चौराहे पर रेडिमेड की दुकान चलाते थे। उनके दो बेटे श्वेतांक, राकेश थे। उनकी पूजा नाम की एक बेटी भी है। सभी बच्चे रेडीमेड की दुकान पर रहते थे और दुकान को अच्छी तरह से चलाते थे। वह दुकान ही उनके परिवार की जीविका का साधन थी। इस परिवार के लिए यह वर्ष काफी खराब गुजरा। सात मार्च को दुकान से बाइक से घर लौटते समय कटाई के पास सड़क हादसे में बड़े बेटे श्वेतांक ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। श्वेतांक के चलते ही रेडीमेड का कारोबार अच्छी तरह से चलता था। बड़े बेटे की मौत से कारोबार डगमगाने लगा। बेटे की मौत और आर्थिक दबाव से श्रवण तनाव में रहने लगे। वह श्रवण की याद और गम में पूरी तरह डूब गए थे। श्रवण, रोज की तरह शुक्रवार शाम दुकान बंद कर बाइक से बेटे राकेश (उम्र 26 वर्ष) के साथ से घर पहुंचे थे। चाय-नाश्ता करने के बाद दोनों पिता-पुत्र बाइक से कपड़े की खरीदारी करने के लिए गोरखपुर जिले के चौरीचौरा जाने की बात कहकर घर से निकल गए। देर रात तक दोनों घर नहीं लौटे तो परिवार के लोग चिंतित हो गए कुछ ही देर बाद पुलिस ने परिवार के लोगों को फोन कर बताया कि ट्रैक से दोनों के शव बरामद किए गए हैं।

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पुलिस के अनुसार लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर ने जो बताया, वह काफी हैरान करने वाला है। छोटा बेटा पिता को समझाने का प्रयास करता, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे, वह रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे। उधर, ड्राइवर लगातार हार्न बजाते हुए पिता-पुत्र से हटने के लिए इशारा करता रहा। लेकिन दोनों में से कोई पटरी से हट नहीं रहा था। पिता जिद ठानकर बैठे हुए थे जबकि बेटा उन्हें पटरी से खींचकर हटाने की कोशिश कर रहा था। उसने अंतिम समय तक अपनी कोशिश जारी रखी। पिता को बचाने की जद्दोजहद में अंतत: वह भी ट्रेन की चपेट में आ गया। दोनों ने एक साथ इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।

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पुलिसवालों की आंखें भी हो गईं नम

श्रवण की पत्नी गुड्डी और बेटी पूजा के लिए शुक्रवार का दिन काला दिन साबित हुआ। अब ऐसा दिन जिसकी उन्होंने जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी। तीन महीने पहले बड़े बेटे ने गुड्डी का साथ छोड़ दिया था। अभी बड़े बेटे के जाने का गम कम भी नहीं हुआ था कि अब पति और उनके छोटे बेटे ने भी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बेटे और पति की मौत की सूचना मिलते ही वह दहाड़ मारकर रोने लगी। वह रोते-रोते बेहोश हो जाती। वही हाल पूजा का भी था, कभी पूजा भाई के चेहरे को देखती तो कभी पिता के चेहरे को।

भाई के शव को गोद में लेकर वह रोती रही। वह उसे छोड़ नहीं रही थी। आसपास के लोग उसे समझाने का प्रयास करते, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी कि भाई ने इस दुनिया को छोड़ दिया है। वह बार-बार यह कह रही थी कि हम रक्षा बंधन पर अब केके राखी बांधब। तीन महीने में हमार दूनों भाई हमके छोड़ कर चल गईलें, आखिरकार भगवान के हम का बिगड़ले रहनी.... उसकी यह बात सुन कर सभी की आंखें भर आई। मोहल्ले के लोग ही नहीं, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की भी आंखें भर आई। अब परिवार में कोई पुरुष नही बचा है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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