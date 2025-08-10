बिना बाप की बेटी की जबरन करा दी अधेड़ से शादी, मौसी ने किया विरोध तो दबंगों ने पीटा

महिला की गरीबी का फायदा उठाकर गांव के कुछ लोगों ने उसे बरगलाकर उसकी 15 साल की बेटी का रिश्ता गांव के ही एक 45 साल के युवक से तय करा दिया। आरोपियों ने किशोरी की मां को भरोसा दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी युवक से कर देगी तो वे उसकी मदद कर देंगे, उसका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा।

बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला के पति की दस साल पहले मौत हो गई थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। परिवार बेहद गरीबी में गुजर बसर कर रहा है। महिला की गरीबी का फायदा उठाकर गांव के कुछ लोगों ने उसे बरगलाकर उसकी 15 वर्षीय बेटी का रिश्ता गांव के ही एक 45 साल के युवक से तय करा दिया। आरोपियों ने किशोरी की मां को भरोसा दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी युवक से कर देगी तो वे उसकी मदद कर देंगे, उसका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। वह उनकी बातों में आ गई।

पुलिस ने नहीं रोका निकाह किशोरी की मौसी ने तहरीर हाफिजगंज थाने में दी लेकिन पुलिस ने न निकाह रुकवाया और न आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। पांच दिन तक पुलिस मामले को दबाए बैठी रही। हाफिजगंज थाना प्रभारी पवन सिंह का कहना है कि पीड़ित महिला को मेडिकल के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।