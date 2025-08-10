fatherless daughter was forced to marry a middle aged man when her aunt protested goons beat her up बिना बाप की बेटी की जबरन करा दी अधेड़ से शादी, मौसी ने किया विरोध तो दबंगों ने पीटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बिना बाप की बेटी की जबरन करा दी अधेड़ से शादी, मौसी ने किया विरोध तो दबंगों ने पीटा

महिला की गरीबी का फायदा उठाकर गांव के कुछ लोगों ने उसे बरगलाकर उसकी 15 साल की बेटी का रिश्ता गांव के ही एक 45 साल के युवक से तय करा दिया। आरोपियों ने किशोरी की मां को भरोसा दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी युवक से कर देगी तो वे उसकी मदद कर देंगे, उसका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। 

Ajay Singh संवाददाता, बरेली (हाफिजगंज)Sun, 10 Aug 2025 02:13 PM
बिना बाप की 15 साल की किशोरी का गांव के कुछ लोगों ने मां को बरगलाकर 45 साल के उम्रदराज युवक से करा दिया। किशोरी की मौसी निकाह में पहुंची और उसे किशोरी से उम्र में तीन गुने बड़े युवक से निकाह कराए जाने की जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। इस पर दबंगों ने उसे जमकर पीटा। किशोरी की मौसी ने मामले की तहरीर हाफिजगंज थाने में दी है।

बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला के पति की दस साल पहले मौत हो गई थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। परिवार बेहद गरीबी में गुजर बसर कर रहा है। महिला की गरीबी का फायदा उठाकर गांव के कुछ लोगों ने उसे बरगलाकर उसकी 15 वर्षीय बेटी का रिश्ता गांव के ही एक 45 साल के युवक से तय करा दिया। आरोपियों ने किशोरी की मां को भरोसा दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी युवक से कर देगी तो वे उसकी मदद कर देंगे, उसका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। वह उनकी बातों में आ गई।

पुलिस ने नहीं रोका निकाह

किशोरी की मौसी ने तहरीर हाफिजगंज थाने में दी लेकिन पुलिस ने न निकाह रुकवाया और न आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। पांच दिन तक पुलिस मामले को दबाए बैठी रही। हाफिजगंज थाना प्रभारी पवन सिंह का कहना है कि पीड़ित महिला को मेडिकल के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

मौसी ने तहरीर दी लेकिन पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

आरोपियों की बातों में आकर करीब पांच दिन पहले महिला ने नाबालिग बेटी का निकाह उम्रदराज युवक से कर दिया। निकाह की दवात में किशोरी की मौसी पहुंची तो उसने 45 साल के दूल्हे को देखकर विरोध किया। इस पर दबंगों ने उसकी पिटाई की और वहां से भगा दिया। इसके बाद किशोरी की मौसी हाफिजगंज थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी।

