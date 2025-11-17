बहू पर बुरी नीयत रखता था ससुर, बेटे को भनक लगी तो पिता ने मार डाला, ढूंढने का करता रहा नाटक

संक्षेप: यूपी के बिजनौर में सौरभ हत्याकांड में खुलासा हुआ। इस मामले में सौरभ के पिता से पूछताछ में उसने हत्या करना कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि ससुर बहू पर गलत नजर रखता था, जिसका पता सौरभ को चल गया था।

यूपी के बिजनौर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को पुलिस ने तिसोतरा के सौरभ हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौरभ की गर्दन धारदार हथियार से काटे जाने की बात सामने आई थी, जबकि उसकी मौत तेंदुए के हमले में होने की बात कही गई थी। इस मामले में सौरभ के पिता से पूछताछ में उसने हत्या करना कबूल कर लिया। सौरभ की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने उसके ससुर सुभाष को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ससुर बहू पर गलत नजर रखता था, जिसका पता सौरभ को चल गया था।

नांगल थाना प्रभारी सत्येंद्र मलिक के अनुसार तिसोतरा निवासी सुभाष ने पुत्रवधू पर बुरी नीयत रखने के चलते अपने पुत्र सौरभ की हत्या को अंजाम दिया था। सौरभ की पत्नी मोंटी की तहरीर पर सुभाष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसने अपने इस कूकृत्य को स्वीकार करते हुए बताया कि 12 नवंबर की दोपहर को बेटे सौरभ को पता चल गया था कि वह उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता है। इस पर सौरभ और सुभाष के बीच बहस हुई थी, तभी सौरभ घर से साइकिल उठाकर जंगल की ओर चला गया। पीछे-पीछे पिता सुभाष भी वहां पहुंचा। सुभाष ने पहले सौरभ पर तमंचे से फायरिंग की, जिसमें वह बच गया। इसके बाद उसने फावड़े से प्रहार कर सौरभ की गर्दन काट दी।

12 नवंबर को अपने पुत्र सौरभ की हत्या करने के बाद हत्यारोपी पिता सुभाष ने परिवार में किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं होने दिया कि उसने ही अपने पुत्र सौरभ को मौत के घाट उतारा है। तीन दिन तक वह परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों को दिखाने के लिए सौरभ की तलाश का नाटक भी करता रहा। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी नजर बनाए रहा।

जानवर के हमले से मौत की रची थी कहानी तीन दिन बाद जब हत्यारोपी सुभाष घटनास्थल पर पहुंचा और अपनेआप को बहुत ही असहाय दर्शाते हुए उसने पुत्र सौरभ का शव गन्ने के खेत में पड़े होने की सूचना ग्रामीणों को दी। वहीं, ग्रामीणों के गुलदार के हमले से मौत के अंदेशे को उसने सही साबित करने की मनगढ़ंत कहानी भी रच डाली और सभी को भरोसे में लेकर पुलिस के पहुंचने से पहले सौरभ के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा।