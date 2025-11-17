Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsfather-in-law had bad intentions towards his daughter-in-law. son caught, father killed him
बहू पर बुरी नीयत रखता था ससुर, बेटे को भनक लगी तो पिता ने मार डाला, ढूंढने का करता रहा नाटक

संक्षेप: यूपी के बिजनौर में सौरभ हत्याकांड में खुलासा हुआ। इस मामले में सौरभ के पिता से पूछताछ में उसने हत्या करना कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि ससुर बहू पर गलत नजर रखता था, जिसका पता सौरभ को चल गया था।

Mon, 17 Nov 2025 08:18 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के बिजनौर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को पुलिस ने तिसोतरा के सौरभ हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौरभ की गर्दन धारदार हथियार से काटे जाने की बात सामने आई थी, जबकि उसकी मौत तेंदुए के हमले में होने की बात कही गई थी। इस मामले में सौरभ के पिता से पूछताछ में उसने हत्या करना कबूल कर लिया। सौरभ की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने उसके ससुर सुभाष को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ससुर बहू पर गलत नजर रखता था, जिसका पता सौरभ को चल गया था।

नांगल थाना प्रभारी सत्येंद्र मलिक के अनुसार तिसोतरा निवासी सुभाष ने पुत्रवधू पर बुरी नीयत रखने के चलते अपने पुत्र सौरभ की हत्या को अंजाम दिया था। सौरभ की पत्नी मोंटी की तहरीर पर सुभाष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसने अपने इस कूकृत्य को स्वीकार करते हुए बताया कि 12 नवंबर की दोपहर को बेटे सौरभ को पता चल गया था कि वह उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता है। इस पर सौरभ और सुभाष के बीच बहस हुई थी, तभी सौरभ घर से साइकिल उठाकर जंगल की ओर चला गया। पीछे-पीछे पिता सुभाष भी वहां पहुंचा। सुभाष ने पहले सौरभ पर तमंचे से फायरिंग की, जिसमें वह बच गया। इसके बाद उसने फावड़े से प्रहार कर सौरभ की गर्दन काट दी।

12 नवंबर को अपने पुत्र सौरभ की हत्या करने के बाद हत्यारोपी पिता सुभाष ने परिवार में किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं होने दिया कि उसने ही अपने पुत्र सौरभ को मौत के घाट उतारा है। तीन दिन तक वह परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों को दिखाने के लिए सौरभ की तलाश का नाटक भी करता रहा। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी नजर बनाए रहा।

जानवर के हमले से मौत की रची थी कहानी

तीन दिन बाद जब हत्यारोपी सुभाष घटनास्थल पर पहुंचा और अपनेआप को बहुत ही असहाय दर्शाते हुए उसने पुत्र सौरभ का शव गन्ने के खेत में पड़े होने की सूचना ग्रामीणों को दी। वहीं, ग्रामीणों के गुलदार के हमले से मौत के अंदेशे को उसने सही साबित करने की मनगढ़ंत कहानी भी रच डाली और सभी को भरोसे में लेकर पुलिस के पहुंचने से पहले सौरभ के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा।

किसी भी हाल में पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता था परिवार

हत्यारोपी पिता सुभाष ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार ही सौरभ के शव का पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहता था। हालांकि आलाधिकारियों से मिले दिशा निर्देशन अनुसार मौके पर पहुंची नांगल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके चलते ही हत्या का खुलासा हुआ।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
