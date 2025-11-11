Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsfather who went to find bride for son ended up falling in love with the prospective mother in law
बेटे के लिए रिश्ता देखने गए पिता को समधन से हुआ प्यार, घर पर पत्नी ने काटा बवाल

बेटे के लिए रिश्ता देखने गए पिता को समधन से हुआ प्यार, घर पर पत्नी ने काटा बवाल

संक्षेप: कौशांबी में बेटे की शादी तय करने पहुंचे एक अधेड़ को अपनी होने वाली समधन से ही प्यार हो गया। मामला सामने आते ही घर में हंगामा मच गया और थाने तक बात पहुंच गई। घंटों चली पंचायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ, लेकिन यह अनोखी प्रेम कहानी अब इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

Tue, 11 Nov 2025 07:13 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, कौशांबी
यूपी के कौशांबी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां बेटे के लिए बहू देखने आए फतेहपुर के एक अधेड़ को होने वाली समधन से प्यार हो गया। इसकी जानकारी उसकी पत्नी को हुई तो हंगामा खड़ा हो गया। मामले की शिकायत पर महिला थाने में घंटे भर तक पंचायत हुई। इसके बाद दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया।

फतेहपुर जिले के खागा थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति करीब तीन महीने पहले अपने बेटे की शादी का रिश्ता तय करने कौशांबी जिले के महेवाघाट इलाके में गया था। बहू को देखने के दौरान उसकी दोस्ती होने वाली समधन से हो गया। दोनों फोन पर बातचीत करने लगे। धीरे-धीरे नजदीकी प्यार में बदल गई। इसकी जानकारी व्यक्ति की पत्नी को हुई तो घर में रार मच गई। पत्नी ने मामले की शिकायत कौशांबी के साथ फतेहपुर पुलिस से भी की।

जिले में महिला थाने पर दो दिन पहले इस अजीबो-गरीब प्रकरण को लेकर पंचायत हुई। इसमें तय हुआ कि अधेड़ अब अपने बेटे की शादी उस घर में नहीं करेगा। साथ ही होने वाली समधन से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं रखेगा। समझौते के बाद दोनों पक्षों ने किसी भी तरह की कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया और अपने-अपने घर चले गए। इस अजब प्रेम की गजब कहानी दोनों जिलों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

इस मामले में महिला थाना प्रभारी नीलम राघव ने बताया कि अधेड़ और उसकी होने वाली समधन के बीच नजदीक संबंधों का प्रकरण आया था। पंचायत के बाद दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। उन्होंने लिखकर दिया है कि कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं।

जेई बनने के बाद शादी से मुकरा प्रेमी, सड़क पर प्रेमिका का हंगामा

उधर, उरई मेंर जालौन हाईवे पर प्रेमी-प्रेमिका में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जहां इस ड्रामे के पीछे की वजह प्रेमी का जेई बनने के बाद प्रेमिका से शादी के लिए मुकरना बताया जा रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल मामले की कोई शिकायत पुलिस में नहीं की गई है।

रविवार शाम प्रेमी युगल रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी दोनों में शादी को लेकर बातचीत होने लगी इसी को लेकर चलती बाइक पर झगड़ा शुरू हो गया। युवक ने गाड़ी रोकी और बीच रास्ते में ही लड़की को छोड़कर जाने लगा। इस पर लड़की ने रास्ता रोका और बीच सड़क पर बैठकर हंगामा कर जान देने की धमकी देने लगी। इसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगी। सड़क पर दो घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चला।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
