Father was shown live video of daughter being beaten up, died a few hours later, brother also tried to commit suicide पिता को दिखाया बेटी से मारपीट का लाइव वीडियो, कुछ घंटे बाद मौत, भाई की भी आत्मदाह की कोशिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFather was shown live video of daughter being beaten up, died a few hours later, brother also tried to commit suicide

पिता को दिखाया बेटी से मारपीट का लाइव वीडियो, कुछ घंटे बाद मौत, भाई की भी आत्मदाह की कोशिश

कानपुर में एक विवाहिता से पहले मारपीट की गई। इसका लाइव वीडियो उसके पिता को दिखाया गया। कहा गया कि बचा सको को बचा लो। जब तक पिता बेटी के ससुराल पहुंचते उसकी मौत हो गई थी। लाश फांसी के फंदे पर लटक रही थी। आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रख जाम कर दिया। आहत भाई ने इस दौरान आत्मदाह की भी कोशिश की।

Yogesh Yadav कल्याणपुर (कानपुर)Sat, 23 Aug 2025 03:13 PM
share Share
Follow Us on
पिता को दिखाया बेटी से मारपीट का लाइव वीडियो, कुछ घंटे बाद मौत, भाई की भी आत्मदाह की कोशिश

कानपुर में एक विवाहिता के साथ ससुरालियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। विवाहिता के पिता को कॉल कर बेटी से मारपीट का लाइव वीडियो दिखाया। पिता से यह भी कहा कि बेटी को बचा सको तो बचा लो। परेशान पिता तत्काल बेटी के ससुराल पहुंचे तो देर हो चुकी थी। बेटी का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था। पिता और परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। केशवपुरम के अशोक वाटिका चौराहे के पास शव रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बहन की मौत से आहत भाई ने आत्मदाह का भी प्रयास किया। मौके पर मौजूद एडीसीपी वेस्ट ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद भी घंटों लोग सड़क पर ही जमे रहे।

पनकी थाने में तैनात होमगार्ड रामप्रसाद ने दो साल पहले अपनी बेटी पूजा की शादी बारासिरोही निवासी हिमांशु तिवारी के साथ की थी। शादी के बाद से ही प्लॉट और बुलेट की मांग को लेकर ससुरालियों ने पूजा को प्रताड़ित कर रहे थे। शुक्रवार को पूजा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।

ये भी पढ़ें:बीमार साली को देखने पहुंचे जीजा ने पहले साथ खेला लूडो, फिर अस्पताल में ही जान दी

विवाहिता के परिजनों ने ससुरालियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर शनिवार को केशवपुरम के अशोक वाटिका चौराहे पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान ससुरालियों पर कार्रवाई न होने और बहन की मौत से आहत भाई ने आत्मदाह का प्रयास भी किया। एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने बताया कि ससुरालियों के खिलाफ परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर परिजनों को समझा-बुझाकर शांत करने का प्रयास किया जा रहा है।

विवाहिता के पिता ने बताया कि शुक्रवार को ससुरालियों ने उन्हें कॉल कर बेटी के साथ मारपीट का लाइव वीडियो दिखाया था। साथ ही धमकी दी थी कि इसे बचा सको तो बचा लो। आनन-फानन में घर पहुंचे पिता को उनकी बेटी फंदे पर लटकी मिली। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर उसे लटकाया गया है।

Video Kanpur Kanpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |