मां की मौत के बाद हैवान बना पिता, रेप के बाद गर्भपात कराया, मृत बच्चा लेकर थाने पहुंची नाबालिग
चित्रकूट जिले के मऊ थाने में गुरुवार को बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। मां की मौत के बाद नाबालिग बेटी से सौतेले पिता ने न सिर्फ कई बार दुष्कर्म किया बल्कि गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करा दिया।
Chitrakoot News: चित्रकूट जिले के मऊ थाने में गुरुवार को बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। मां की मौत के बाद नाबालिग बेटी से सौतेले पिता ने न सिर्फ कई बार दुष्कर्म किया बल्कि गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करा दिया। पीड़िता गुरुवार को मृत शिशु को लेकर सहेली के साथ मऊ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।
मामला प्रयागराज का होने की वजह से पुलिस ने सौतेले पिता के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही पुलिस ने मृत शिशु व पीड़िता का डीएनए सैंपल कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़िता अपनी सहेली से कानूनी सलाह-मशविरा के लिए ननिहाल से मऊ कस्बा आई थी।
पिता की कई साल पहले हो चुकी है मौत
पुलिस के अनुसार प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र की रहने एक 17 वर्षीय किशोरी गुरुवार को मृत शिशु और सहेली के साथ मऊ थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी। इसमें उसने कहा है कि उसके सगे पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी है। पिता की मौत के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी फूलपुर थाना क्षेत्र में ही कर ली। मां के साथ वह भी सौतेले पिता के घर आकर रहने लगी। करीब तीन साल पहले उसकी मां की भी मौत हो गई। इसके बाद वह अपने सौतेले पिता के साथ ही रह रही थी। एक दिन सौतेले पिता ने जबरदस्ती कर न सिर्फ उससे दुष्कर्म किया बल्कि धमकी दी कि किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद वह आए दिन अवैध संबंध बनाने लगा। इसी बीच वह गर्भवती हो गई। इस पर पिता ने बुधवार को उसे गर्भपात की दवा खिला दी। वह बुधवार को ही अपने ननिहाल बारा थाना क्षेत्र चली आई। जहां उसका गर्भपात हो गया।
कानूनी सलाह-मशविरा लेने के लिए सहेली के घर कई थी पीड़िता
प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि मामला प्रयागराज जनपद का है। इसलिए तहरीर के आधार पर सौतेले पिता के खिलाफ जीरो नंबर पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को पीड़िता कानूनी सलाह-मशविरा लेने अपनी सहेली के यहां मऊ कस्बा आई थी। सहेली पीड़िता को लेकर सीधे थाने पहुंच गई। पीड़िता गर्भपात के दौरान हुए करीब पांच-छह माह के मृत शिशु को भी लाई थी। मृत शिशु का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृत शिशु व पीड़िता का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल कराया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।