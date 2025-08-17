Father took loan of 12 lakhs for his son wedding driver absconded with the bag full of money बेटे की शादी के लिए पिता ने लिया 12 लाख का कर्ज, ड्राइवर की बिगड़ी नीयत, पैसों से भरा बैग लेकर फरार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बेटे की शादी के लिए पिता ने लिया 12 लाख का कर्ज, ड्राइवर की बिगड़ी नीयत, पैसों से भरा बैग लेकर फरार

यूपी में बेटे की शादी के लिए कारोबारी अपने मित्र से उधार लेकर वापस लौट रहा था। जब वह परिजन के साथ ढाबे पर चाय पीने के लिए रुका तो मौका पाते ही ड्राइवर पैसे लेकर भाग निकला। बाबूगढ़ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हापुड़Sun, 17 Aug 2025 07:41 PM
यूपी के हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में शिवा ढाबे पर मुरादाबाद के रहने वाले एल्यूमिनियम कारोबारी के 12 लाख रुपये लेकर कार चालक फरार हो गया। बेटे की शादी के लिए कारोबारी मेरठ निवासी अपने मित्र से 12 लाख रुपये उधार लेकर आ रहे था। पीड़ित परिजन के साथ ढाबे पर चाय पीने के लिए रुका था, इसी बीच मौका पाते ही चालक पैसे लेकर भाग निकला। बाबूगढ़ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।

मुरादाबाद जनपद के थाना गलशहीद क्षेत्र के मोहल्ला कटार शाहीद परिजादा निकट तारे वाली मस्जिद निवासी हाजी मोहम्मद इस्लाम ने बाबूगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। हाजी मोहम्मद इस्लाम के अनुसार वह एल्यूमिनियम का कारोबारी है। चार अगस्त की रात को वह मोहल्ला जयंतीपुर मिया कालोनी थाना मंझोला जनपद मुरादाबाद निवासी चांद की गाड़ी किराए पर लेकर परिवार के साथ मेरठ अपने मित्र नदीम के घर गए थे। पीड़ित ने मित्र नदीम से अपने पुत्र की शादी के लिए 12 लाख रुपये उधार लिए थे, जिन्हें लेकर वह वापस आ रहे थे। पीड़ित के साथ उसकी पत्नी रहमत जहां व पुत्री अदीना भी थी।

बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में वह शिवा ढाबा पर चाय पीने के लिए रुक गए। पीड़ित अपनी पत्नी व लड़की को साथ लेकर चाय पीने के लिए चला गया। इससे पहले उसने नगदी का बैग चालक चांद को दे दिया था। जब वह चाय पीकार आए तो चालक चांद रुप¹यों से भरा बैग लेकर गाड़ी समेत फरार हो गया। पीड़ित ने आरोपी के मिलने के संभावित स्थानों पर काफी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इससे पीड़ित के होश उड़ गए और उसने अपने पुत्र मोहम्मद मिजान को इसकी जानकारी दी, जिसमें 112 पर काल कर मुरादाबाद में पुलिस को सूचना दी।

काफी विश्वास का था आरोपी चालक

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी चालक चांद काफी विश्वास का था। करीब दस साल से वह उसकी कार किराए पर लेकर जाते थे। इसी कारण वह कार में रुपयों से भरा बैग उसके पास छोड़कर चले गए थे।

पुलिस ने मामले की जांच की शुरू

बाबूगढ़ थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। प्रयास है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर रुपये बरामद किए जाएंगे।

