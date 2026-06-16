घर से बेटी को स्कूटी पर बिठाकर ले गया पिता, रास्ते में रुककर बेतहाशा पीटा; नहर में फेंक आया
14 साल की इस लड़की को पिता ने इतनी बेरहमी से क्यों पीटा इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया है। बच्ची से भी पूछताछ की जा रही है। लोग हैरान हैं कि आखिर अपना ही पिता इतना जालिम कैसे हो सकता है कि वह अपनी बच्ची के साथ इतनी निर्ममता से पेश आए।
UP News : उत्तर प्रदेश के औरैया में एक पिता 14 साल की अपनी बेटी के प्रति इतना निर्मम हो गया कि उसकी करतूत के बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। घर से बेटी को स्कूटी पर बिठाकर ले गए इस पिता ने रास्ते में रुककर बेटी को बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। पीट-पीटकर उसने बेटी को बेसुध कर दिया। इसके बाद उसे नहर में फेंककर वहां से चला गया। गनीमत रही कि कुछ राहगीरों की उस पर नजर पड़ गई। उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को किसी तरह नहर से बाहर निकाला और सहार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पर पहुंचाया। सीएचसी के डॉक्टरों ने लड़की की हालत गंभीर देखी तो उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
पता चला कि बेरहम पिता बुआ के घर विधूना ले जाने के बहाने बेटी को घर से स्कूटी पर लेकर निकला था। पुलिस के अनुसार अस्पताल में भर्ती किशोरी की उम्र 14 साल है। उस पर जुल्म ढाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है। वह कानपुर देहात के थाना शिवली क्षेत्र के निराला नगर का रहने वाला है। पीड़ित लड़की ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह कक्षा नौ में पढ़ती है। मंगलवार को पिता और मां उसे बिधूना स्थित बुआ के घर ले जाने की बात कहकर स्कूटी पर बैठाकर निकले थे। रास्ते में किसी बात पर पिता ने स्कूटी रोकी और उसे पीटना शुरू कर दिया।
उसके बेसुध होने पर बडेराहार और बूंचपुर गांव के बीच पटना नहर में फेंककर चले गए। गनीमत रही कि पानी कम होने से वह जिंदा बच गयी। राहगीरों की नजर किशोरी पर पड़ी तो डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में बेला थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी, पुरवा सुजान चौकी प्रभारी संतोष कुमार और सहार पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने किशोरी को नहर से बाहर निकलवाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहार भिजवाया। यहां डॉ. जितेंद्र कुमार ने प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
पिता ने ऐसा क्यों किया?
सूचना पर सहार थानाध्यक्ष जितेंद्र तिवारी भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल किशोरी से घटना की जानकारी ली। सीओ पुनीत मिश्रा ने बताया कि पिता को हिरासत में ले लिया गया है। उसने ऐसा क्यों किया? यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अस्पताल में भर्ती किशोरी से भी पूछताछ की जा रही है। वह भी अभी तक घटना की असली वजह बता नहीं सकी है। पुलिस की एक टीम सभी बिंदुओं पर जांच-पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। उधर, इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। लोग एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ की गई इस तरह की निर्ममता से हैरान और परेशान हैं।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें