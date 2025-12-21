मासूम ने मांगी टॉफी मिली मौत, पिता ने चार साल के बेटे को जमीन पर पटका; टूट गई सांस

संक्षेप: चार साल का बेटा टॉफी मांग रहा था। पिता ने उसे जमीन पर पटक दिया। बच्चा टॉफी खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। भदोही के गुआली गांव के आदिवासी बस्ती निवासी रामजी वनवासी मजदूरी कर परिवार का जीविकोपार्जन करता है। उसे शराब पीने की आदत है।

यूपी के भदोही में चार साल के एक बच्चे को टॉफी के लिए पिता से पैसे मांगने के बदले में मौत मिली। गुस्से से बेकाबू पिता ने बेटे को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। बच्चा जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। हालत बहुत बिगड़ जाने पर कई घंटे बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। रात एक बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के डॉक्टरों ने बच्चे को हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आरोप है कि बच्चे को हॉयर सेंटर ले जाने की बजाए पिता घर लेकर चला गया। इलाज के अभाव में बच्चे की हालत बिगड़ती गई और अंतत: उसने दम तोड़ दिया।

घटना भदोही के सुरियावां थाना क्षेत्र के गुआली गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात आरोपी पिता ने चार वर्षीय बच्चे को जमीन पर पटक दिया। बच्चा टॉफी खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुआली गांव के आदिवासी बस्ती निवासी रामजी वनवासी मजदूरी कर परिवार का जीविकोपार्जन करता है। उसे शराब पीने की आदत है। परिवार वालों के मुताबिक शनिवार की रात वह शराब पीकर घर पहुंचा। इसी बीच उसका चार वर्षीय बेटा विकास उससे टॉफी के लिए पैसे मांगने लगा। बताया जा रहा है कि नशे में धुत रामजी ने बेटे को उठाकर जमीन पर पटक दिया। विकास वहीं गिरकर तड़पने लगा।