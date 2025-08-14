father threw his son off the roof police caught accused by luring him with tobacco बीवी से झगड़े के बाद सनकी बाप ने बेटे को छत से फेंका, पुलिस ने तंबाकू का लालच देकर आरोपी को पकड़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मैनपुरी में बीवी से विवाद में सनकी पिता ने अपने तीन साल के बेटे को छत से नीचे सीमेंटेड रोड पर फेंक दिया। जिससे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद चाकू लेकर आरोपी छत पर टहलता रहा। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे 50 रुपये की केसरिया तंबाकू का लालच देकर नीचे उतारा। 

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, मैनपुरीThu, 14 Aug 2025 08:30 PM
यूपी के मैनपुरी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बीवी से विवाद में सनकी पिता ने अपने तीन साल के बेटे को छत से नीचे सीमेंटेड रोड पर फेंक दिया। जिससे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद चाकू लेकर आरोपी छत पर टहलता रहा। किसी को ऊपर नहीं आने दिया। ग्रामीणों ने उसे 50 रुपये की केसरिया तंबाकू का लालच देकर नीचे उतारा। घरवालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर घरवालों के हवाले कर दिया है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई तहरीर नहीं दी गई है।

बिछवां के ग्राम चिटउआ के रहने वाले राज बहादुर राजपूत का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। गुरुवार को पत्नी से विवाद हुआ तो वह अपने तीन वर्षीय पुत्र ललित को लेकर छत पर चढ़ गया। पत्नी बच्चे को मांग रही थी और राज बहादुर बच्चे को नीचे फेंकने की धमकी दे रहा था। इसी बीच राज बहादुर की मां भी वहां पहुंच गई। वह भी उसे डांटने लगी। तभी उसने बच्चे को नीचे फेंक दिया। बच्चा छत से नीचे सीसी मार्ग पर गिरा और बेहोश हो गया। आनन फानन में परिवार के लोग उसे जिला अस्पताल ले आए। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

थाना प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि सूचना पाकर फील्ड यूनिट के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर जानकारी जुटाई गई। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया। बच्चे के शरीर पर पिटाई से चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसी से मौत के कारणों का खुलासा होगा। पुलिस को कोई तहरीर भी नहीं मिली है।

केसरिया तंबाकू का लालच देकर नीचे उतारा

ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को नीचे फेंकने के बाद आरोपी ने जीने का गेट बंद कर लिया। ग्रामीणों ने उसे 50 रुपये की केसरिया तंबाकू दिखाई और नीचे आने के लिए कहा तो वह तंबाकू का लालच देखकर नीचे उतर आया। तभी ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बताया गया है कि वह हाथ में चाकू लेकर बच्चों के साथ 1 घंटे तक छत पर ड्रामा करता रहा।

आरोपी का परिजनों से रहता है विवाद

पोस्टमार्टम हाउस पर मृत बच्चे के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। उसकी मां बार-बार बेहोश हो रही थी। बच्चे की दादी मीना देवी ने बताया कि उसके पुत्र ने ही नाती को छत से नीचे फेंका, जिससे उसकी मौत हो गई। ये भी बताया कि पुलिस भी आयी थी। परिजनों ने आरोपी राजबहादुर को पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना से ग्रामीण भी आहत हैं। बताया गया है कि आरोपी शराब पीने का भी आदी है। उसका परिजनों से अक्सर विवाद चलता रहता है।

एएसपी, सीओ मौके पर पहुंचे, जुटाई जानकारी

आरोपी की बहन लक्ष्मी देवी ने बताया कि उसका भाई अपनी पत्नी पर शक करता है, इसलिए विवाद होता रहता था। आरोपी बार-बार कहता था कि ये पुत्र उसका नहीं है। आरोपी राज बहादुर की पत्नी तीन दिन पहले ही मायके से आई है। पत्नी से विवाद होने के चलते गुरुवार को भी राज बहादुर ने उसकी पिटाई की। इसके बाद राज बहादुर अपने बच्चे को लेकर ऊपर चढ़ गया। घटना की जानकारी पाकर एसपी सिटी अरुण कुमार सीओ भोगांव के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का निरीक्षण किया।

