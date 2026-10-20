वियाग्रा खाकर तीन बच्चों के पिता ने फीमेल डॉग के साथ की घिनौनी हरकत, पुलिस ने किया गिरफ्तार
अमरोहा में फीमेल डॉग से शक्तिवर्धक दवाई खाकर उसके साथ घिनौनी हरकत करने का मामला सामने आया है। आरोपी की इस हरकत का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
Amroha News: यूपी के अमरोहा में कुत्ते के साथ घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने वियाग्रा खाकर फीमेल डॉग के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए। फीमेल डॉग के साथ शर्मनाक हरकत का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
हसनपुर नगर क्षेत्र के कंकर वाला कुआं मोहल्ले में मादा कुत्ते के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में पुलिस ने शकील उर्फ पप्पू नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी तीन बच्चों का पिता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है। फुटेज में एक व्यक्ति कुत्ते के साथ अश्लील कृत्य करते नजर आया। वीडियो जब पुलिस के पास पहुंचा तो जांच पड़ताल शुरू की गई।
10 से 15 दिन पुरानी है घटना
वीडियो मोहल्ले में लगी एक दुकान के बाहर का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार घटना 10 से 15 दिन पुरानी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जब पूछताछ की तो उसने हैरान कर देने वाली बात बताई। आरोपी पुलिस को बताया कि उसने शक्तिवर्धक दवा वियाग्रा खाई थी। दवाई के असर के कारण वह शर्मनाक हरकत कर बैठा। हालांकि पुलिस ने आरोपी के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के तौर पर कब्जे में ले लिया है।
क्या बोले प्रभारी निरीक्षक
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सरोहा ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी की उम्र करीब 30 वर्ष है और वह स्थानीय मोहल्ले का ही रहने वाला है। रात के समय एक बंद दुकान के बाहर खड़े मादा कुत्ते से उसने अप्राकृतिक कृत्य किया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर उसकी सत्यता की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं, घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।