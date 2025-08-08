तीन बच्चों के पिता ने पार की हैवानियत की हदें, घर के बाहर खेल रही पांच साल की बच्ची से रेप

बरेली में तीन बच्चों के पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। घर के बाहर गली में खेल रही पांच वर्षीय बच्ची से रेप कर डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बच्ची को मेडिकल उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है।

यूपी के बरेली में तीन बच्चों के पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। घर के बाहर गली में खेल रही पांच वर्षीय बच्ची से रेप कर डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बच्ची को मेडिकल उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। भोजीपुरा के एक गांव में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे पांच वर्षीय बच्ची अपने बड़े भाई के साथ खेल रही थी। तभी गांव का ही रहने वाला मुकेश वहां पहुंचा और बच्ची व उसके भाई को सोया नमकीन का पैकेट खरीद कर दिया। पैकेट लेकर बच्ची का भाई घर चला गया और मुकेश बच्ची को बहलाकर अपने घर ले गया। वहां वह बच्ची के साथ दरिंदगी करने लगा, लेकिन इसी बीच किसी के आने की आहट हुई तो वह बच्ची को छोड़कर भाग गया।

बच्ची रोती-बिलखती खून से लथपथ अवस्था में घर पहुंची और सारी घटना बताई। परिवार वाले बच्ची को लेकर भोजीपुरा थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर प्रवीन सोलंकी घटनास्थल पहुंचे और भागने की तैयारी कर रहे आरोपी मुकेश को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बच्ची को मेडिकल और उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई थी। उसकी मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गुरुवार को जेल भेजा जाएगा। गांव वालों ने बताया कि आरोपी तीन बच्चों का पिता है।

भोजीपुरा में किशोरी से छेड़छाड़ कर बनाई वीडियो, कर दी वायरल वहीं दूसरी ओर भोजीपुरा में दुकानदार की बेटी के साथ तीन शोहदों द्वारा छेड़खानी का मामला सामने आया है। भोजीपुरा में एक व्यक्ति किराए पर दुकान लेकर कपड़ों और नकाब की दुकान चलाता है। उसके मुताबिक, बीते तीन अगस्त को वह कहीं बाहर गया था। दुकान पर उसकी 14 वर्षीय बेटी कपड़ा बेंच रही थी। तभी भवन मालिक का बेटा और उसका दोस्त किशोरी को घर में ले गए। घर में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। आरोपियों का तीसरा दोस्त भी आ गया। उसने छेड़छाड़ करते हुए अपने फोन से वीडियो बना ली। इसके बाद उसने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।