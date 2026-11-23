मुजफ्फरनगर में यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर के अबदीपुर गांव में पुरानी रंजिश में बाइक सवार हमलावरों ने पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने सुखविंदर और उनके पिता मुख्तार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और फरार हो गए। गांव में तनाव के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है।

मुजफ्फरनगर, संवाददाता: यूपी-उत्तराखंड बार्डर पर स्थित गांव अबदीपुर में पुरानी रंजिश में पिता-पुत्र की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। हमलावर चार बाइकों पर सवार होकर आए और दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना पर एसएसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुरकाजी क्षेत्र के गांव दादूपुर निवासी 30 वर्षीय सुखविंदर परिवार के साथ कुछ दूरी पर स्थित उत्तराखंड के अबदीपुर गांव में रह रहे थे। रविवार शाम सुखविंदर अपने घर के बाहर गन्ने की ट्राली भरवा रहा था, तभी चार बाइकों पर हमलावर पहुंचे और सुखविंदर को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर सुखविंदर के पिता 65 वर्षीय मुख्तार घर के बाहर दौड़े तो हमलावरों ने उन्हें भी गोली मार दी। जमीन पर पड़े सुखविंदर को कराहते देख हमलावरों ने उनके सिर से सटाकर फिर से गोली मार दी।

ग्रामीण पिता-पुत्र को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एसएसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि परिजनों ने चार हमलावरों की पहचान की है। हत्या का बदला लेने के लिए पिता-पुत्र की हत्या की गई है। हमलावरों की तलाश की जा रही है पुरकाजी के दादूपुर गांव में भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हमलावरों ने अबदीपुर गांव में वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। एसएसपी ने हमलावरों की तलाश में कई टीमों का गठन किया है। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए भारी फोर्स तैनात किया गया है।