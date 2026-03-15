मोबाइल पर लड़के से बात करने की सजा में बेटी को दी मौत, पिता ने हंसिया से काट डाला गला
लड़की की हत्या के बाद घटना को छिपाने की कोशिश भी की गई। कहा गया कि लड़की हंसिया पर गिरकर घायल हो गई थी। पुलिस जांच में मामले का खुलासा हो गया। युवती हंसिया पर गिरकर घायल नहीं हुई थी, बल्कि उसके पिता ने ही हंसिया से उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सनकी पिता ने अपनी बेटी को सजा ए मौत दे दी। बेटी का कसूर यह था कि वह मोबाइल पर अपने किसी लड़के से बात कर रही थी। पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने हंसिया से 23 साल की बेटी का गला काट डाला। पिता ने बेटी पर ताबड़तोड़ कई वार किए। लहूलुहान बेटी को परिवारवाले इलाज के लिए लेकर पिपराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचे। वहां से डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई।
यह दर्दनाक घटना गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के सिंहोरिया गांव में हुई। लड़की की हत्या के बाद घटना को छिपाने की कोशिश भी की गई। कहा गया कि लड़की हंसिया पर गिरकर घायल हो गई थी। पुलिस जांच में इस घटना की सच्चाई सामने आ गई। मामले का खुलासा हो गया। पुलिस को पता चला कि युवती हंसिया पर गिरकर घायल नहीं हुई थी, बल्कि उसके पिता ने ही हंसिया से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार सिंहोरिया गांव निवासी कमलेश भारती की बेटी नेहा भारती (उम्र 23 वर्ष) शुक्रवार सुबह घर में मोबाइल पर किसी लड़के से बात कर रही थी। इसी बात को लेकर पिता कमलेश उससे नाराज थे। शुक्रवार को भी इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि गुस्से में पिता ने पहले उसे थप्पड़ मारा। इसके बाद घर में रखे हंसिया से नेहा पर कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए पहले सीएचसी पिपराइच और फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मां ने तहरीर में लिखा-घर में फिसलकर हंसिया पर गिर गई थी बेटी
घटना के बाद परिवार ने इसे हादसा बताने की कोशिश की। नेहा की मां मनोरमा ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि बेटी घर में फिसलकर जमीन पर रखे हंसिया पर गिर गई, जिससे उसकी गर्दन कट गई। हालांकि पुलिस को मामला शुरू से ही संदिग्ध लगा। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने पिता कमलेश और मां मनोरमा से कड़ाई से पूछताछ की। जांच में कई विरोधाभास सामने आए और जिस हंसिया से वार किया गया था उसे भी छिपाने की बात सामने आई। रविवार सुबह पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी पिता कमलेश भारती को घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले में ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें