मोबाइल पर लड़के से बात करने की सजा में बेटी को दी मौत, पिता ने हंसिया से काट डाला गला

लड़की की हत्या के बाद घटना को छिपाने की कोशिश भी की गई। कहा गया कि लड़की हंसिया पर गिरकर घायल हो गई थी। पुलिस जांच में मामले का खुलासा हो गया। युवती हंसिया पर गिरकर घायल नहीं हुई थी, बल्कि उसके पिता ने ही हंसिया से उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सनकी पिता ने अपनी बेटी को सजा ए मौत दे दी। बेटी का कसूर यह था कि वह मोबाइल पर अपने किसी लड़के से बात कर रही थी। पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने हंसिया से 23 साल की बेटी का गला काट डाला। पिता ने बेटी पर ताबड़तोड़ कई वार किए। लहूलुहान बेटी को परिवारवाले इलाज के लिए लेकर पिपराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचे। वहां से डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई।

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यह दर्दनाक घटना गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के सिंहोरिया गांव में हुई। लड़की की हत्या के बाद घटना को छिपाने की कोशिश भी की गई। कहा गया कि लड़की हंसिया पर गिरकर घायल हो गई थी। पुलिस जांच में इस घटना की सच्चाई सामने आ गई। मामले का खुलासा हो गया। पुलिस को पता चला कि युवती हंसिया पर गिरकर घायल नहीं हुई थी, बल्कि उसके पिता ने ही हंसिया से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार सिंहोरिया गांव निवासी कमलेश भारती की बेटी नेहा भारती (उम्र 23 वर्ष) शुक्रवार सुबह घर में मोबाइल पर किसी लड़के से बात कर रही थी। इसी बात को लेकर पिता कमलेश उससे नाराज थे। शुक्रवार को भी इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि गुस्से में पिता ने पहले उसे थप्पड़ मारा। इसके बाद घर में रखे हंसिया से नेहा पर कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए पहले सीएचसी पिपराइच और फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।