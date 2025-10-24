मुजफ्फरनगर में पिता ने बेटे और बहू को मारी गोली, पुत्र की मौत, परिवार में कोहराम

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFather shoots son and daughter-in-law in Muzaffarnagar, son dies, chaos in the family
संक्षेप: यूपी के मुजफ्फरनगर में पिता ने बेटे और बहू को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बहू का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।

Fri, 24 Oct 2025 02:22 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक पिता ने अपने ही बेटे और बहू पर गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बहू का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।

यूपी के मुजफ्फरनगर में भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी निवासी बृजवीर और उसके पुत्र रॉबिन सहरावत के बीच शुक्रवार सुबह कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर गुस्से में आकर बृजवीर ने तमंचे से अपने बेटे रॉबिन और बहू रविता पर फायर झोंक दिया। गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों द्वारा सीएचसी लाया गया। चहां से डॉक्टरों ने दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान रॉबिन सहरावत की मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में दहशत और सनसनी फैल गई है।

भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी निवासी बृजवीर व उसके पुत्र रॉबिन सहरावत में शुक्रवार सुबह किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पिता ने पुत्र व पुत्रवधू पर गोली चला दी। गोली रोबिन के पेट में व पुत्रवधू रविता के हाथ में जा लगी। गोली के आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी घायल अवस्था में पति-पत्नी को भोपा सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां से गंभीर हालत के चलते दोनों को जिला मुख्यालय रैफर कर दिया गया। वहीं उपचार के दौरान रॉबिन सहरावत की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव के लोगों के अनुसार, परिवार में पिछले कुछ समय से आपसी तनाव चल रहा था। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है।

दो पक्षों में लाठी-डंडों से जमकर हुई मारपीट, तीन घायल

वहीं अमेठी में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ठेंगहा में शुक्रवार को बच्चों के मामूली झगड़े ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों जमकर चले।मारपीट में ध्रुव पाण्डेय (12 वर्ष) पुत्र महेश पाण्डेय तथा कांति तिवारी (55 वर्ष) पत्नी शेषधर तिवारी वही दूसरे पक्ष के संगम सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पीआरवी 112 तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को गम्भीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए प्रथम पक्ष से कांती देवी तथा द्वितीय पक्ष से संगम सिंह को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

