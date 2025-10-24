मुजफ्फरनगर में पिता ने बेटे और बहू को मारी गोली, पुत्र की मौत, परिवार में कोहराम

संक्षेप: यूपी के मुजफ्फरनगर में पिता ने बेटे और बहू को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बहू का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।

भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी निवासी बृजवीर व उसके पुत्र रॉबिन सहरावत में शुक्रवार सुबह किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पिता ने पुत्र व पुत्रवधू पर गोली चला दी। गोली रोबिन के पेट में व पुत्रवधू रविता के हाथ में जा लगी। गोली के आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी घायल अवस्था में पति-पत्नी को भोपा सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां से गंभीर हालत के चलते दोनों को जिला मुख्यालय रैफर कर दिया गया। वहीं उपचार के दौरान रॉबिन सहरावत की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव के लोगों के अनुसार, परिवार में पिछले कुछ समय से आपसी तनाव चल रहा था। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है।