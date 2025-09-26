बेटी को बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में देख पिता का खौला खून, दोनों को मारी गोली, लड़की की मौत

आजमगढ़ में शुक्रवार दोपहर में स्थित एक रेस्टोरेंट के पास पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को गोली मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले गई। जहां गंभीर हालत देख वाराणसी रेफर कर दिया गया है।

यूपी के आजमगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां देवगांव थाना क्षेत्र के लालगंज बाईपास मार्ग पर शुक्रवार दोपहर में स्थित न्यू वेलकम फेमिली रेस्टोरेंट के काउंटर के पास एक पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को गोली मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले गई। जहां गंभीर हालत देख वाराणसी रेफर कर दिया गया है। हालांकि इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई।

पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि मसीरपुर गांव का रहने वाला 20 साल के आदित्य सिंह और पकड़ी खुर्द गांव के रहनेवाले नीरज सिंह की 15 साल की बेटी अक्षरा सिंह के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुक्रवार को दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे थे। इस बीच नीरज सिंह वहां पहुंचा गया। जहां बेटी और उसके प्रेमी को गोली मार दी। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में दोनों को तत्काल सौ शय्या संयुक्त चिकित्सालय, लालगंज ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं, इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई।