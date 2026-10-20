पिता ने 22 साल की बेटी को सोते समय मार दी गोली, अपनी मर्जी से करना चाहती थी शादी

मैनपुरी में एक पिता ने बेटी के सोते समय उसको गोली मार दी। गोली बेटी की गर्दन में लगी। उसकी हालत गंभीर है। पिता के हाथों गोली खाने वाली बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह किसी युवक से प्रेम करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। जबकि पिता उसकी शादी कहीं और करने की जिद पर अड़ा था।

एलाऊ (मैनपुरी), संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहां एक पिता ने अपनी 22 साल की बेटी को सोते समय गोली मार दी। बेटी को गर्दन में गोली लगी है। उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया है। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपनी मर्जी से, अपनी पसंद के युवक से शादी करना चाहती थी। जबकि पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। बेटी के प्रेम संबंध से नाराज पिता ने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने सोते समय बेटी पर वार किया।

घटना मैनपुरी के एलाऊ थाना के गांव दिवलपुर का है। सूचना पर मौके पर पहुंची ने हमलावर पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम दिवलपुर के रहने वाले यासीन खां ने सोमवार को अपनी 22 वर्षीय बेटी को तमंचे से गोली मार दी। गोली उसकी गर्दन में पीछे लगी। इससे वह घायल होकर गिर पड़ी। आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पाकर एसपी सिटी अरुण कुमार, सीओसिटी अशोक कुमार, थाना प्रभारी अवनीश कुमार त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। थाना प्रभारी ने ही अपनी गाड़ी से उसे अस्पताल भिजवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद आरोपी पिता गांव के ही एक खेत में छिप गया था। घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस से ये बोला आरोपी पिता बेटी को गोली मारने के आरोपी पिता ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी बेटी के प्रेम संबंध एक युवक से हैं। वह उसी युवक से शादी करना चाहती है। जबकि उसने अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। सोमवार को इसी बात को लेकर विवाद हुआ। पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।