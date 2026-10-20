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पिता ने 22 साल की बेटी को सोते समय मार दी गोली, अपनी मर्जी से करना चाहती थी शादी

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मैनपुरी में एक पिता ने बेटी के सोते समय उसको गोली मार दी। गोली बेटी की गर्दन में लगी। उसकी हालत गंभीर है। पिता के हाथों गोली खाने वाली बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह किसी युवक से प्रेम करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। जबकि पिता उसकी शादी कहीं और करने की जिद पर अड़ा था। 

UP Police
यूपी पुलिस

एलाऊ (मैनपुरी), संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहां एक पिता ने अपनी 22 साल की बेटी को सोते समय गोली मार दी। बेटी को गर्दन में गोली लगी है। उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया है। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपनी मर्जी से, अपनी पसंद के युवक से शादी करना चाहती थी। जबकि पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। बेटी के प्रेम संबंध से नाराज पिता ने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने सोते समय बेटी पर वार किया।

घटना मैनपुरी के एलाऊ थाना के गांव दिवलपुर का है। सूचना पर मौके पर पहुंची ने हमलावर पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम दिवलपुर के रहने वाले यासीन खां ने सोमवार को अपनी 22 वर्षीय बेटी को तमंचे से गोली मार दी। गोली उसकी गर्दन में पीछे लगी। इससे वह घायल होकर गिर पड़ी। आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पाकर एसपी सिटी अरुण कुमार, सीओसिटी अशोक कुमार, थाना प्रभारी अवनीश कुमार त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। थाना प्रभारी ने ही अपनी गाड़ी से उसे अस्पताल भिजवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद आरोपी पिता गांव के ही एक खेत में छिप गया था। घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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पुलिस से ये बोला आरोपी पिता

बेटी को गोली मारने के आरोपी पिता ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी बेटी के प्रेम संबंध एक युवक से हैं। वह उसी युवक से शादी करना चाहती है। जबकि उसने अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। सोमवार को इसी बात को लेकर विवाद हुआ। पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

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लड़की की हालत गंभीर

वहीं, मैनपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती घायल लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। पिता द्वारा अपनी ही बेटी को गोली मारे जाने की इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि झूठी शान के लिए यासीन ने यह कदम उठाया है। यासीन की झूठी शान की शिकार उसकी 22 साल की बेटी हुई है। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि कानून यासीन को उसके किए की सजा जरूर देगा। इसके साथ ही लोग घायल लड़की के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ भी मांग रहे हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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