पत्नी जब बाहर होती तब बेटी को हवस का शिकार बनाता था पिता, घिनौनी करतूत का खुलासा

बेटी के साथ रेप की तहरीर देने वाली महिला का आरोप है कि उसके पति ने तीन शादियां की हैं। पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। जबकि वह (दूसरी पत्नी) और उसकी बेटियां इसी घर में रहती थीं। तीसरी पत्नी वर्तमान में अपने मायके में रह रही है। उसने आरोप लगाया कि उसका पति पिछले कई दिनों से बेटी के साथ गलत काम करता था।

यूपी के गोरखपुर में हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी पिता अपनी सौतेली बेटी को हवस का शिकार बनाने लगा। पत्नी जब कभी घर से बाहर होती थी वह बेटी के साथ घिनौना काम करता था। बेटी के लिए जब यह सब सहना जब नामुमकिन हो गया तो एक दिन उसने अपनी मां को इस बारे में बता दिया। मां को इस बारे में पता चला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मां ने अपनी बेटी के साथ पति द्वारा की गई ज्यादती की शिकायत पुलिस से की। तहरीर मिलते ही पुलिस ने ऐक्शन लिया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मामला, गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके का है। बेटी के साथ रेप की तहरीर देने वाली महिला का आरोप है कि उसके पति ने तीन शादियां की हैं। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी पत्नी (पीड़िता की मां) और बेटियां इसी घर में रहती थीं। तीसरी पत्नी वर्तमान में अपने मायके में रह रही है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसका पति पिछले कई दिनों से उसकी अनुपस्थिति में बेटी के साथ गलत काम करता था। बेटी डर और लोकलाज से यह सब सहती रही लेकिन जब उसके लिए सहना मुश्किल हो गया तो उसने अपनी मां से पूरी बात बता दी।

मां का कहना है कि बेटी की बातें सुनकर वह हैरान रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति उसकी ही बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम करेगा। जब बेटी ने यह बात अपनी मां को बताई, तो उसने पति से विरोध किया। महिला का आरोप है कि बेटी के साथ ज्यादती का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले को लेकर पीड़ित पत्नी ने तिवारीपुर थाने में तहरीर दी है।