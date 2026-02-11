आधी रात को बेटी को जगाकर किया था रेप, कलयुगी पिता की अदालत ने सुनाई उम्रकैद
पीड़िता ने उरई कोतवाली में 20 फरवरी 2023 को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि वह 14 साल की है और अपने पिता और छोटे भाई के साथ शहर के एक मोहल्ले में रहती है। उसकी मां बिहार की रहने वाली थी जो तीन-चार साल पहले पिता को छोड़कर चली गई है।
उत्तर प्रदेश के उरई में दो साल पहले एक कलयुगी पिता की शर्मनाक हरकत से लोग हैरान रह गए थे। इस शर्मनाक घटना में नाबालिग बेटी ने आरोप लगाया था कि उसके पिता ने आधी रात को जगाकर उसके साथ रेप किया। बेटी ने ही अपने पिता के खिलाफ उरई कोतवाली में मुकदमा लिखाया था। मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने बुधवार को पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज मोहम्मद कमर ने अपने फैसले में उम्रकैद के साथ एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला, उरई के शहर कोतवाली क्षेत्र का था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि पीड़िता ने उरई कोतवाली में 20 फरवरी 2023 को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि वह 14 साल की है और अपने पिता और छोटे भाई के साथ शहर के एक मोहल्ले में रहती है। उसकी मां बिहार की रहने वाली थी जो लगभग तीन-चार साल पहले पिता को छोड़कर चली गई है।
किशोरी ने बताया था कि 19 फरवरी 2023 की रात वह अपने कमरे में सो रही थी। रात करीब 12 बजे पिता ने उसे जगाया और धमकी देते हुए उसके साथ गलत काम किया। पिता की इस हरकत का बेटी ने भरसक विरोध किया लेकिन पिता के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। पिता की इस शर्मनाक हरकत से बेटी सदमे में आ गई। उसने पुलिस से इस मामले की शिकायत की।
बेटी की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया। तीन जून 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। खून के रिश्ते को शर्मसार करने वाला यह मुकदमा अपर जिला जज/स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट मोहम्मद कमर की अदालत में चला। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और पांच गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने बुधवार को पिता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें