10 साल बाद जेल से लौटा पिता बेटे को मदरसे में पढ़ता देख भड़का, जमकर किया हंगामा

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र के ग्राम कोहरगड्डी स्थित एक मदरसे में हनुमानगंज थाना क्षेत्र निवासी एक युवक को पढ़ने को लेकर जेल से छूट कर पहुंचे पिता ने रविवार की शाम जमकर हंगामा किया। इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता-पुत्र को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। उधर, क्षेत्र में इस घटना को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लड़का, मदरसा में कैसे पढ़ने लगा इसे लेकर लोग बात कर रहे हैं। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है।

कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के मंसाछापर निवासी महेंद्र कुशवाहा वर्ष 2015 में एक युवती के साथ बलात्कार करने के मामले में जेल चला गया था। लोगों के अनुसार तंत्र मंत्र की विद्या में विश्वास रखने वाली उसकी पत्नी राबड़ी देवी बेटे विपिन कुशवाहा के बीमार पड़ने पर उसे खड्डा क्षेत्र के ग्राम कोहरगड्डी स्थित एक मदरसे में मौलाना से झाड़-फूंक कराने ले गई थी।

झाड़ फूंक के बाद विपिन मदरसा में आने जाने लगा और वह मदरसे में ही पढ़ने लगा। इस दौरान मदरसे के बगल में रहने वाली एक लड़की से उसकी नजदीकी बढ गई और वह वहीं पर रहने लगा। दस साल बाद जेल से छूटने के बाद पिता महेंद्र घर पहुंचा, तो पत्नी से विपिन के बारे में पूछा।