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तेंदुए के जबड़े से बेटे को निकाल लाया; डंडा लेकर भिड़ गया पिता, कई मिनट चला संघर्ष

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, नजीबाबाद (बिजनौर)
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बिजनौर के सहानपुर रेंज के मोथला उर्फ नीम वाली वन क्षेत्र में पशु चराने गए 33 वर्षीय रफी पर गुलदार ने हमला कर दिया। चीख सुनकर पिता गुलाम नबी डंडा लेकर पहुंचे और करीब पांच मिनट तक गुलदार से भिड़े। आखिरकार गुलदार रफी को छोड़कर जंगल में भाग गया।

Father saves son from leopard in Bijnor
बिजनौर में पिता ने बेटे को तेंदुए से बचाया

बिजनौर में पिता ने बेटे की तेंदुए से जान बचाई। जब सुबह नजीबाबाद के मंडावली थाना क्षेत्र के नीम वाली वन क्षेत्र में पशु चराने गए वन गुर्जर पर गुलदार ने हमला कर दिया। बेटे की चीख सुनकर करीब 250 मीटर दूर डेरे से पहुंचे 65 वर्षीय पिता ने डंडा लेकर गुलदार का मुकाबला किया। करीब पांच मिनट तक चले संघर्ष के बाद गुलदार बेटे को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। हमले में युवक के हाथ और कंधे पर पंजों के वार से चोटें आई हैं। उसे उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

पशु चराने के दौरान तेंदुए ने बोला हमला

मोथला उर्फ नीम वाली वन क्षेत्र में वन गुर्जर रफी (33) अपने परिवार के साथ डेरा बनाकर रहते हैं। रविवार सुबह करीब आठ बजे रफी गाय-भैंस चराने जंगल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक उन पर हमला कर दिया। गुलदार ने रफी को दबोच लिया। रफी ने बचाव के लिए शोर मचाना शुरू किया। चीख सुनकर उनके पिता गुलाम नबी डंडा लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गुलदार उनके बेटे पर हमला कर रहा है। गुलाम नबी ने बिना डरे डंडे से गुलदार को पीटना शुरू कर दिया।

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डंडा लेकर तेंदुए से भिड़ गया पिता

गुलदार ने कई बार घुर्राकर उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। पिता लगातार डंडे बरसाते रहे। करीब पांच मिनट तक चले संघर्ष के बाद गुलदार रफी को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। घटना में रफी के हाथ और कंधे पर पंजों के निशान आए हैं। शरीर से खून निकलता देख परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल ग्राम प्रधान के पति नरवेल सिंह को सूचना दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर घायल रफी को सीएचसी भिजवाया।

वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया

रफी ने बताया कि यदि समय पर उनके पिता मौके पर नहीं पहुंचते तो उनकी जान बचना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना गुलदार से मुकाबला किया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी विकास कुमार और वन दरोगा मोहित कुमार भी मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। वन दरोगा मोहित कुमार ने बताया कि वन गुर्जर जंगल क्षेत्र में डेरों में रहते हैं। उन्हें कई बार जंगल में न रहने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पिंजड़ा लगाना संभव नहीं है।

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ग्रमीणों ने तेंदुए का खौफ

पशुपालकों के अनुसार, पिछले काफी समय से यह गुलदार डेरों के आसपास घूम रहा है। ग्रामीण मुस्तफा, शमशेर, यामीन और गुलाम नबी आदि ने वन विभाग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और गुलदार की निगरानी बढ़ाने की मांग की है।

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