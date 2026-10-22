बाप ने बार-बार खाने के लिए कहा, गुस्साए बेटे ने कुल्हाड़ी से काट डाला; सदमे में परिवार

फर्रुखाबाद में खाने को लेकर हुए विवाद में बेटे मोहम्मद अली ने कुल्हाड़ी से वार कर 55 वर्षीय पिता मोहम्मद अहमद अंसारी की हत्या कर दी। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली।

फर्रुखाबाद शहर के गढ़ी अब्दुल मजीद खां मोहल्ले में मंगलवार को बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर पिता की हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल 55 वर्षीय मोहम्मद अहमद अंसारी को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के बेटे शाहनवाज खान की तहरीर पर आरोपी मोहम्मद अली उर्फ अल्लारक्खा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिता बार-बार उससे खाने के लिए कह रहे थे। इसी बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने कुल्हाड़ी से वार कर दिया।

मोहम्मद अहमद अंसारी मूल रूप से बरेली के रहने वाले थे। वह करीब 20 वर्षों से फर्रुखाबाद में रहकर कपड़े सिलने का काम करते थे। परिवार शहर के गढ़ी अब्दुल मजीद खां मोहल्ले में किराये के मकान में रहता है। मंगलवार को मोहम्मद अहमद घर पर लेटे हुए थे। इसी दौरान उनके बड़े बेटे मोहम्मद अली ने कुल्हाड़ी से उनके सिर पर वार कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिवार में अफरातफरी मच गई। छोटे बेटे शाहबाज ने घायल पिता को ब्रह्मदत्त द्विवेदी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी जान नहीं बच सकी। पिता की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।घटना की विवेचना उपनिरीक्षक राजेश कुमार कर रहे हैं।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया घटना की सूचना यूपी-112 के माध्यम से पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मृतक के बेटे शाहनवाज खान की तहरीर पर शहर कोतवाली में मोहम्मद अली के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी बरामद कर ली। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। शहर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गहलौत ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिता बार-बार उससे खाने के लिए कह रहे थे। इस पर उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी बहन के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर पिता के सिर पर वार कर दिया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राजेश कुमार कर रहे हैं।